Demonstranten Chemours gaan lobbyen bij Europarlementariërs in Brussel

40 minuten geleden

Nieuws 106 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT/REGIO • Ruim 70 bezorgde bewoners van Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden, die wekelijks demonstreren tegen Chemours, gaan op woensdag 24 januari op werkbezoek naar het Europees Parlement in Brussel.

Daar gaan de actievoerders van ‘Stichting Stop PFAS Stop Chemours’ in gesprek met een aantal Europarlementariërs, waaronder Mohammed Chahim (PvdA), Bas Eickhout (GroenLinks) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

De PFAS vervuiling is volgens de stichting niet alleen rondom Dordrecht een groot probleem, maar ook in Italië, Duitsland, Frankrijk, België en Scandinavië, waar vergelijkbare chemische fabrieken lucht, water en grond zwaar vervuild hebben en nog steeds vervuilen rondom steden als Lyon, Antwerpen en Milaan.

“Kortom, een groot Europees probleem, wat vraagt om een Europese aanpak”, reageren Kees van der Hel en Joop Keesmaat van Stichting Stop PFAS Stop Chemours.

In dat kader werkt Nederland sinds 2020 samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen om een PFAS verbod voor geheel Europa te bewerkstelligen. Daarover moet het Europees Parlement in de komende periode een beslissing nemen.

“Mede dankzij de lobby van de chemische industrie is de verdeeldheid binnen de Europese Unie, zowel onder de landen zelf als onder de Europarlementariërs vrij groot”, weten Kees van der Hel en Joop Keesmaat.

“Wat ons ook zorgen baart is, dat er wordt gedacht aan een overgangsperiode van 12 jaar en een lange lijst met uitzonderingen voor het gebruik van PFAS, bij voorbeeld voor medische doeleinden.:

Hoofddoel van het werkbezoek van de groep is om bij de Europarlementsleden met name aan te dringen op een direct en algeheel productieverbod en gebruik van alle PFAS stoffen, een maximum overgangsperiode van vijf jaar in plaats van twaalf jaar en geen of een zo kort mogelijk lijst van uitzonderingen voor medische doeleinden.

De groep vertrekt woensdagmorgen om 08:30 uur per bus vanaf het station Dordrecht CS en wordt rond 21:30 uur ’s avonds weer terugverwacht.