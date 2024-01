met video

Ontroerende verrassing voor net bevallen Rhodé uit Brandwijk, die haar man Ardin verloor bij kano-ongeval

16 minuten geleden

REGIO • Tientallen familieleden en vrienden van Rhodé van Kleij-Blokland uit Brandwijk - zij verloor afgelopen jaar haar man Ardin tijdens een kano-ongeval in Frankrijk - hebben donderdagavond liederen gezongen in de centrale hal van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.

Rhodé beviel vorige week van een tweeling. Omdat zij en haar kindjes nog wat extra zorg nodig hebben, verblijven ze momenteel nog in het ziekenhuis.

Kano-ongeluk

Het is een zware tijd voor Rhodé. Afgelopen jaar, toen zij al zwanger was van de tweeling, verloor zij haar man Ardin van Kleij (25) tijdens een kano-ongeluk in Frankrijk. Ook haar zwager Sven de Jong (33) uit Nieuw-Lekkerland kwam daarbij om het leven.

Om Rhodé een hart onder de riem te steken, kwamen tientallen familieleden en vrienden naar het ziekenhuis. Zonder dat Rhodé het wist, verzamelden ze donderdagavond in de centrale hal.

Vijf liederen

Medewerkers van Rhena Geboortecentrum, die in het complot zaten, brachten Rhodé daar naartoe. Vanachter de balustrade zag en hoorde Rhodé hoe er vijf liederen voor haar werden gezongen. Men zong onder meer de liederen ‘Een toekomst vol van hoop’ en ‘Wat de toekomst brenge moge’.

Haar familie en vrienden staan haar zo veel als mogelijk bij. Ook nu ze in het ziekenhuis ligt. ‘Het was een heel ontroerend moment’, zo laat het Albert Schweitzerziekenhuis weten.

Stroomversnelling

Het noodlottige ongeval gebeurde 26 juli 2023 tijdens een kanotocht in Frankrijk. Sven de Jong uit Nieuw-Lekkerland en zijn zoontje (5) kwamen onverwacht in een stroomversnelling terecht en kiepten om. Het zoontje kon men in veiligheid brengen.

De zwagers Sven en Ardin werden in het water meegezogen. Hulp mocht niet meer baten. Het ongeval had grote impact in de Alblasserwaard en in Nederland.

Via de (sociale) media werden vele duizenden steunbetuigingen gedeeld. Daarnaast werd er een doneeractie gehouden voor de twee weduwen.

Tekst: Peter Stam

Video: Albert Schweitzerziekenhuis Dordrecht