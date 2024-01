Nieuwe documentaire ‘Trotse Boeren’ geeft blik in leven en werken van boeren in de Alblasserwaard

za 27 jan 2024, 08:00

Nieuws 184 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Drie Alblasserwaardse boeren geven in de documentaire ‘Trotse Boeren’ een openhartige inkijk in het leven en werken op de boerderij.

Liefhebbers van tv-programma ‘Boer zoekt Vrouw’ weten het: er zijn genoeg boeren bij wie de woorden wat ongemakkelijk over de lippen komen. Daar hebben Wijnand Treure uit Streefkerk, Jan Vonk uit Goudriaan en René Bor uit Noordeloos geen last van. Als hoofdrolspelers in de documentaire ‘Trotse Boeren’ vertellen ze graag en uitgebreid over het boerenleven.

Ruim voldoende om bijna een uur te vullen. “Voordat we aan dit project begonnen, dachten we dat we veel meer boeren nodig hadden”, vertelt Wesley Eijkelenboom. “Maar we konden nu al veel materiaal niet eens gebruiken. Het was ruim voldoende.”

Onderwerp dichtbij huis

De inwoner van Noordeloos tekende samen met Jimmy Coutinho voor het maken van ‘Trotse Boeren’. Ze werken bij een bedrijf in Utrecht dat voor klanten films, series en documentaires op platforms als Netflix, Apple TV en Amazon Prime zet.

Wesley: “Zelf maken we niets. We wilden ervaren hoe het maken vooraf en het in de markt zitten erna in zijn werk gaat. Om de drempel laag te houden, koos ik voor een onderwerp dichtbij huis. Ik woon op het platteland en dan maak je van dichtbij mee hoe onrechtvaardig de regering boeren behandeld. Zo ontstond het idee om boeren hun kant van het verhaal te laten vertellen.”

‘Alle drie een heel eigen benadering’

Het eerste deel van de documentaire portretteert de drie boeren en laat zien hoe verschillend hun bedrijven zijn. Zo runt René een biologisch-dynamische boerderij en is Jan een echte grasboer, die ernaar streeft om de koeien alleen met gras van het eigen land te voeren.

“Ze hebben alle drie een heel eigen benadering. We hebben ervoor gekozen dat puur te laten zien. Jan belde me na het zien van de documentaire op en vatte dat samen: ‘Jullie hebben ons niet

tegen elkaar uitgespeeld.’”

‘Het oordeel laten we aan de kijker’

Sowieso is ‘Trotse Boeren’ geen statement. Het is een openhartige inkijk in het leven en werken op de boerderij, met uitleg over de keuzes die melkveehouders maken. Zo legt Jan uit waarom koeien al op jonge leeftijd ontdaan worden van hun hoorns. De interviews worden afgewisseld met sfeerbeeld van het boerenleven.

Wel komen in het tweede deel actuele onderwerpen als klimaatverandering en de stikstofproblematiek aan bod. Wesley: “Het oordeel laten we aan de kijker. Als maker komen we bewust ook niet in beeld; het gaat voor honderd procent om het verhaal van de boeren.”

Pre-order

Het filmen en monteren nam in totaal bijna twee jaar in beslag. ‘Trotse Boeren’ is vanaf 1 maart te zien op Apple TV, Google Play en Amazon Prime. Maar het is nu al mogelijk om via een pre-order aan te geven dat je de documentaire wilt kijken. “Het voordeel van deze platforms is dat je geen abonnement hoeft te nemen, maar alleen betaald voor wat je wilt zien.”

“En of we er een vervolg aan geven? Er is veel meer tijd in gaan zitten dan verwacht. Aan de andere kant hebben we veel geleerd. Het is zonde om daar niets meer mee te doen. Er staat nu niks op de rol, maar als we weer een idee krijgen, gaan we daar wellicht mee aan de slag.”