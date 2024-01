Koning Willem-Alexander en minister Adriaansens bezoeken Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Holland Shipyards Group te Hardinxveld-Giessendam ontvangt donderdag 25 januari koninklijk bezoek.

Koning Willem-Alexander brengt die dag samen met minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat een werkbezoek aan de maritieme maakindustrie in Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam. Het bezoek staat in het teken van innovatie, verduurzaming en schaarste aan geschikt personeel.

Rondleiding

Na een introductie over de regio Drechtsteden krijgen de Koning en de minister een rondleiding bij Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht, dat onder andere is gespecialiseerd in scheepsmotoren en verduurzaming van schepen met hybride of elektrische aandrijving.

Vervolgens bezoeken zij Holland Shipyards voor een rondleiding en een gesprek met sectorvertegenwoordigers. Op deze scheepswerf worden onder meer elektrisch- en waterstof aangedreven schepen zoals veerponten gebouwd en technologieën als 3D-printen benut.



Zestig miljoen voor innovatieve scheepsbouw

De sector en het Rijk hebben onlangs maatregelen aangekondigd ter bescherming tegen hoogwater, versnelling van de energietransitie en het waarborgen van economische- en militaire veiligheid. In 2024 en 2025 investeren ze samen zestig miljoen euro extra in innovatieve scheepsbouw.

De Nederlandse maritieme sector bestaat uit verschillende onderdelen zoals de havens, zee- en binnenvaart, scheepsbouw, offshore, waterbouw en maritieme dienstverlening. De maritieme sector kende in 2022 een totale toegevoegde waarde van 72 miljard euro en bood werk aan 575.490 mensen. De maritieme sector genereert circa 7% van het bruto binnenlands product en 6% van de werkgelegenheid in Nederland.