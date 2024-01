ingezonden mededeling

Moeten mensen in Nederland overwegen om in 2024 crypto te kopen?

wo 17 jan 2024, 17:05

Nieuws 88 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Cryptocurrency is voor veel mensen in Nederland iets waar ze weinig tot niet aan denken. Crypto’s gebruiken om snel een internationale betaling te doen op een anonieme manier? Een artikel in een webshop kopen en met crypto’s betalen? Wat betreft dagelijks gebruik van crypto’s, is het duidelijk dat dit vrij onbekend is onder veel Nederlanders.

Toch zouden mensen in Nederland hun voordeel kunnen halen als ze in crypto investeren om een mooie winst te maken. Is investeren in crypto’s een goed idee? En waarom zou 2024 precies een goed moment zijn om in de cryptomarkt te stappen?

Wat zijn crypto’s precies?

Crypto’s zijn digitale munten die gebaseerd zijn op blockchain technologie, versleuteld door cryptografie. Je kunt het vergelijken met virtueel geld waarmee je online betalingen kan doen. Maar met cryptocurrency kun je veel meer. Je kan er ook in beleggen, en gezien de sterke stijging in waarde van de meeste cryptomunten, kan je er ook heel wat winst mee maken. Daarnaast is Bitcoin een van de meest populaire betaalmethoden voor casino’s, wat de veelzijdigheid van deze cryptomunt onderstreept. Naast gokken, worden cryptocurrencies ook gebruikt voor diverse andere doeleinden zoals het kopen van goederen en diensten, het financieren van startups via ICO’s (Initial Coin Offerings), en zelfs als middel voor internationale geldtransfers en slimme contracten. Deze brede toepassingsmogelijkheden tonen aan dat crypto’s veel meer zijn dan alleen een investeringsvehikel.

Cryptomunten zijn doorgaans erg volatiel, wat betekent dat de waarde ervan plots sterk de hoogte in kan schieten, maar even goed scherp kan dalen. Hier moet je zeker rekening mee houden. Als je in crypto belegt, mag je niet schrikken wanneer je je belegging plots met 40% of meer ziet dalen. Dit is normaal, en is reeds meerdere keren voorgevallen in de geschiedenis van crypto.

Welke cryptomunten zijn de moeite waard?

Kan je nauwkeurig bepalen welke cryptomunten het goed zullen doen? Hoewel het natuurlijk altijd giswerk blijft (net als op de aandelenbeurs), kan je op basis van een aantal criteria wel evalueren of een bepaalde cryptomunt de moeite waard is om in te beleggen of niet.

Volgens een deskundige analyse zullen de volgende cryptomunten het goed doen dit jaar: Bitcoin ETF, Bitcoin Minetrix, Meme Kombat, TG Casino en Launchpad.

Bitcoin

De bekendste cryptomunt is Bitcoin. Dit was de eerste crypto die ongeveer 15 jaar geleden werd ontwikkeld. Sinds zijn ontstaan heeft het een waardevermeerdering gezien van een paar eurocent tot een piek van bijna €60.000. Er zijn weinig andere beleggingen waarbij je een dergelijke winst kan maken.

De status van crypto in 2024

De hele cryptomarkt volgt over het algemeen en in grote lijnen de koers van Bitcoin. Wanneer Bitcoin stijgt in waarde, dan is het meestal zo dat andere altcoins dit ook doen. Bitcoin is een beetje de lijsttrekker van de crypto-partij!

En Bitcoin draait op een cyclus. Om de zoveel tijd (enkele jaren) halveert de hoeveelheid Bitcoin die je krijgt door het te mijnen. Een dergelijke halvering wordt historisch gezien gevolgd door een sterke toename in de prijs.

De eerstvolgende halvering zal plaatsvinden in april 2024, en volgens veel experts in de cryptosector is het dus erg waarschijnlijk dat Bitcoin, en bijgevolg de hele cryptomarkt, een sterke boost zal zien de komende jaren.

Ook voor Nederlanders kan dit een uitgelezen moment zijn om in de cryptomarkt te stappen! Zoek een betrouwbare cryptobroker, doe goed onderzoek naar hoe alles werkt en welke cryptomunten de moeite waard zijn, en diversifieer je beleggingsportfolio door een deel in crypto te beleggen.