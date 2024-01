O2A5 start nieuw zij-instroomtraject voor mensen die leerkracht willen worden

REGIO • Inwoners van Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe die overwegen om de overstap te maken naar het onderwijs en leerkracht wil worden op de basisschool, kunnen solliciteren voor het zij-instroomtraject van Stichting O2A5 voor schooljaar 2024/2025. De stichting organiseert twee online informatiebijeenkomsten op 1 en 5 februari.

Het zij-instroomtraject is voor mensen die een HBO of WO studie gedaan hebben en graag zouden willen overstappen naar een baan als leerkracht, maar daar niet (volledig) voor zijn opgeleid. Zij hebben dan de mogelijkheid om zich als zij-instromer te laten omscholen.

O2A5 biedt een betaalde werkplek aan op één van de 25 scholen. De eerste twee maanden staat er een leerkracht volledig naast je en krijg je minimaal twee uur per week directe begeleiding. Daarnaast volg je een scholingstraject van twee jaar bij de Pabo.

Om te onderzoeken of deze carrière-switch echt bij je past, loop je eerst een dag mee. Daarna start in februari een oriëntatietraject op maat. Na afloop van het oriëntatietraject wordt gezamenlijk besloten om je (wel of niet) aan te melden voor het geschiktheidsassessment bij de Pabo. Als je dit assessment behaald hebt, gaat het zij-instroomtraject bij O2A5 starten.

Ook als je starten in augustus 2024 te vroeg vindt, is het interessant om de informatiebijeenkomst bij te wonen. Er zijn namelijk ook instroommogelijkheden in februari 2025 en september 2025.

De online informatiebijeenkomsten zijn op donderdag 1 februari van 16.00 tot 17.00 uur en op maandag 5 februari van 15.00 tot 16.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomst kan op de website, hier vind je ook meer informatie over het traject zelf: www.o2a5.nl.