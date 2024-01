Ondanks daling vacatures nog steeds aanhoudende krapte op arbeidsmarkt in regio Gorinchem

REGIO • De arbeidsmarkt is nog steeds zeer krap in de regio Gorinchem, waartoe Molenlanden behoort. Dat meldt het UWV, die de uitkeringen regelt en werkgelegenheid begeleidt.

De Nederlandse economie kwam in 2023 in een milde recessie terecht. Inmiddels is er sprake van krimp gedurende drie kwartalen op rij. In het derde kwartaal 2023 is de economie met 0,8% bijna een procent kleiner dan een jaar eerder. Het gevolg hiervan is dat in de regio Gorinchem de werkloosheidsuitkeringen niet verder daalden, maar na een jarenlange afname weer wat toenamen. Het percentage werkloze mensen bleef met 1,2% ongeveer gelijk. Ook het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal 2023 was lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022.

14,7% meer werkloosheidsuitkeringen

Het UWV verstrekte eind 2023 in de regio Gorinchem 125 meer werkloosheidsuitkeringen dan eind 2022, oftewel een stijging met 14,7% van 851 tot 976 uitkeringen. Net als in 2022 stegen in 2023 deze uitkeringen vooral aan het eind van het jaar. Behalve seizoensinvloeden deed ook de milde economische recessie zich gelden.

Het aantal uitkeringen (voor werkloosheid) ten opzichte van de beroepsbevolking bleef nagenoeg gelijk met 1,1% eind 2023 tegenover 1,2% eind 2022. De toename van het aantal uitkeringen was het grootste voor adviseurs marketing, public relations en sales, managers verkoop en marketing en administratief medewerkers.

Afname dienstverlening

Het UWV raamt het aantal openstaande vacatures in 2023 tot en met het derde kwartaal op zo’n 3.500 voor Gorinchem. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 waren dat er 100 minder, oftewel een daling met 2,9%. De afname was in vergelijking met het derde kwartaal 2022 het grootst bij dienstverlenende beroepen. De toename was er in onder meer in zorg en welzijn en economisch-administratieve beroepen.

Ondanks de toename van werkloosheidsuitkeringen en de lichte daling in vacatures, zijn er nog altijd veel meer vacatures dan werkzoekenden. De arbeidsmarkt in de regio Gorinchem is nog steeds zeer krap. Er worden vooral transportplanners en logistiek medewerkers, laders, lossers en vakkenvullers en vertegenwoordigers en inkopers gezocht.

Vooruitzichten

Het UWV verwacht landelijk dat door de lagere economische groei minder vacatures zullen ontstaan in 2024. Een regionale vacatureprognose is niet opgesteld. Het UWV gaat voor 2024 op basis van de regionale arbeidsmarktprognoses uit van een lichte uitbreidingsvraag in Gorinchem door een toename van het aantal banen voor werknemers met 0,6% in 2024. Er zijn vooral veel kansen bij zorg & welzijn en ICT.

Wat betreft de uitkeringen voor werkloosheid verwacht UWV dat het aantal daarvan landelijk tot 15% kan toenemen ten opzichte van het aantal in 2023.