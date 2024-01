Dorpsberaad Schelluinen zwaar teleurgesteld over uitblijven inspraak uitbreiding bedrijventerrein Schelluinen-West

do 18 jan 2024, 08:26

SCHELLUINEN • Een totaal gebrek aan communicatie: dat verwijt Dorpsberaad Schelluinen de gemeente Molenlanden. Bij de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Schelluinen-West is het Dorpsberaad namelijk niet betrokken, stelt voorzitter Ton van Eijk

‘Wij zijn zwaar teleurgesteld’, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. ‘Wij vragen ons af of Molenlanden de rol van een dorps(be)raad nog wel serieus neemt. Het college roept van wel, maar zet dat niet om in daden.’

Harde belofte

En dat terwijl er volgens Dorpsberaad Schelluinen een harde belofte ligt dat de gemeente de inwoners zou betrekken. Van Eijk citeert een raadsinformatiebrief uit 2022: ‘Inwoners van Schelluinen en Giessenburg worden geïnformeerd, krijgen gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van aandachtspunten over de bedrijfsontwikkeling.’

De voorzitter stelt dat niets van dit alles gebeurt is. ‘Het enige wat het college publiceert is dat het ontwerp bestemmingsplan met ingang van 21 juli 2023 ter visie ligt. Iedereen is dan op vakantie. Mag ik dat sneaky noemen!’

Oude zeer over komst Schelluinen-West

Het oude zeer over de omstreden komst van transportcentrum Schelluinen-West speelt in het chagrijn van het Dorpsberaad een belangrijke rol. ‘Centraal daarbij stond onder meer de werkwijze van de gemeente Giessenlanden om de bevolking van Schelluinen totaal niet in het planproces te betrekken.’

Van Eijk ging ervan uit dat, gezien deze voorgeschiedenis, de gemeente Molenlanden zorgvuldiger te werk zou gaan. ‘Het is toch niet zo vreemd dat wij als Dorpsberaad ervan uitgingen dat wij op zijn minst gevraagd worden om input te geven en dat de gemeente het algemeen gevoelen in het dorp aftast. (..) Schaamt u, zou een lid van ons Beraad nu roepen en ik deel zijn mening ten volle.’

Lovende woorden van raadsleden

De uitbreiding van Schelluinen-West langs de Parallelweg kreeg vorige week tijdens de commissievergadering vrijwel uitsluitend lovende woorden van de raadsleden. Op dinsdag 23 januari besluit de gemeenteraad erover. Maar omdat het een hamerstuk is, komt er hoogstwaarschijnlijk groen licht.

Dat beseft Dorpsberaad Schelluinen. ‘Dit traject is nu een gepasseerd station. Maar er komt nog meer op ons af. De Parallelweg tot aan Giessenburg schreeuwt als het ware om nog meer bedrijvigheid en dus extra vrachtverkeer dat via de turborotonde bij Schelluinen afgewikkeld moet worden.’

Uitbreiding van bestaande bedrijven

De voorzitter noemt daarnaast de nieuwe initiatieven binnen de bebouwde kom van Schelluinen voor verdere uitbreiding van bestaande bedrijven en de komst van nieuwe bedrijvigheid. ‘Deze plannen zijn bij de gemeente ingediend en in behandeling.’

Hij vervolgt: ‘Ik doe een klemmend beroep op u om het college de opdracht mee te geven, met ons aan tafel te gaan en ons als een volwaardige gesprekspartner namens ruim 1300 inwoners in Schelluinen te beschouwen.’

‘Voor dat overleg dient dan tevens de ereschuld uit Giessenlanden geagendeerd te worden (de plechtig beloofde en toegezegde compensatie voor Schelluinen-west) zodat nu eindelijk de gewenste vergroening wordt gerealiseerd. De gemeente is schatplichtig naar Schelluinen en dus rekent het dorp op u.’