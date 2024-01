Revanche tijdens wekelijkse klaverjasavond in Wijngaarden

49 minuten geleden

Nieuws 162 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJNGAARDEN • De wekelijkse klaverjasavond van IJsclub Nooit Gedacht in Wijngaarden was deze week iets rustiger. Bij de Bondt/Brand vs Aantjes/Kekerix revancheerden laatstgenoemden zich na het verlies van vorige week. Ze wonnen met 0-3.

Stuij/Aantjes vs Vink/de Jong, blijven gelijk opgaan, het werd weer 2-2. Vink had in de Groot een nieuwe partner. Ze konden niet tegen Bouter/Korevaar op; het werd 1-3.

Handjeraajen liep in de 1e ronde slecht af voor De Graaf. De tweede ronde was een Vinkenstrijd, dezelfde Vink ging er voor de derde week op rij in.

Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur is er de mogelijkheid om een kaartje te leggen in de IJszaal van ‘t Wingerds hof. Boven bij Schietvereniging de Vrijheid kan worden geschoten.