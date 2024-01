ingezonden mededeling

Het Posthuijs viert tienjarig bestaan

GROOT-AMMERS • Tien jaar geleden starten Breggie Uitman en Sebastiaan de Heer met eetcafé Het Posthuijs in Groot-Ammers. In die jaren maakten ze het tot een gezellige eetgelegenheid, waarbij het huiskamergevoel én Bourgondisch genieten centraal staan.

Breggie en Sebastiaan waren al een tijdje op zoek naar een vaste locatie toen in 2014 Dikke Maatjes op hun pad kwam. Het Ammerse café was voor hen geen onbekend terrein. “Vroeger kwamen we daar al”, blikken ze terug. “We hadden jarenlang met Party & More in de catering gezeten. Dat was mooi werk, maar bracht wel veel onzekerheid met zich mee. We waren op zoek naar meer vastigheid.”

Dikke Maatjes verdween van de gevel om plaats te maken voor Het Posthuijs. De bruine kroeg werd gaandeweg ingewisseld voor een eetcafé. “Het heeft best even geduurd voordat we de goede balans hadden gevonden.” Wonderlijk genoeg betekenden de coronajaren voor Breggie en Sebastiaan wat dat betreft een duw in de rug. Er kwam ruimte om na te denken én om de horecagelegenheid helemaal aan te pakken. “Wat ook mooi was: we hebben het team bij elkaar weten te houden, zijn meteen overgestapt op bezorgen. Dat heeft onze band zeker sterker gemaakt; we zijn heel trots op onze medewerkers en zij werken hier graag.”

Op 1 maart 2022 sloten ze het coronatijdperk af en gingen de deuren weer als vanouds open. Met het resultaat van de facelift, inclusief een gloednieuwe keuken, zijn ze meer dan tevreden. “Dit past helemaal bij ons. Robuust, gezellig, soms een tikje rommelig; gasten voelen zich echt thuis en kunnen hier Bourgondisch genieten. De reacties op de nieuwe inrichting waren allemaal heel positief en voor ons is het elke dag een plezier om te kunnen werken.”

Een meerwaarde is daarnaast de zaal onder het eetcafé-gedeelte. “Daar ontvangen we regelmatig groepen voor feesten en partijen tot maximaal 120 gasten. Maar ook in ons eetcafé verwelkomen we graag kleinere groepen; daar leent de indeling zich heel goed voor.”

Meer informatie: www.posthuijs.nl.