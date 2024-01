met video

Verzet tegen windturbines Bleskensgraaf gebundeld in nieuwe Stichting Polderlandschap Bleskensgraaf-West

28 minuten geleden

Nieuws 180 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Met de nieuwe Stichting Polderlandschap Bleskensgraaf-West bundelen de bewoners van Abbekesdoel, Heulenslag en Meester Markusseplein hun verzet tegen de plaatsing van windturbines in hun omgeving. De inzet: alle mogelijkheden gebruiken om het landelijke polderlandschap te behouden.

Met de stichting krijgt de buurtgroep een officiële basis voor hun activiteiten. Na het horen van de mogelijke plaatsing van windturbines met hoogtes tussen de 240 en 280 meter langs de N214, staken verontruste bewoners van de Abbekesdoel de hoofden bij elkaar.

“Het begon met een Whatsappgroep en het bezorgen van flyers. Al snel sloten ook de Heulenslag en het Meester Markusseplein zich aan”, vertellen Anne-Mieke Reedijk, Marga Rietveld en Ad van ‘t Hof. “Inmiddels zijn er in de Whatsappgroep zo’n honderd deelnemers, zodat we een groot deel van de bewoners vertegenwoordigen.”

Overleg met advocaten

Er zijn al diverse werkgroepen gevormd. Eén daarvan verdiept zich in de selectiecriteria op basis waarvan de zoeklocaties van de windturbines zijn gekozen. Ook de gevolgen voor mens en natuur worden bestudeerd.

“Een tweede werkgroep houdt zich bezig met alle relevante wet- en regelgeving. Zo willen we duidelijk krijgen waar het gemeentebestuur zich aan heeft te houden. We zijn in overleg met advocaten om van begin af aan het hele proces vast te leggen, om dit in te kunnen zetten als het besluit eenmaal genomen wordt.”

Zeer verbaasd

De stichting kijkt ook naar de verhouding tussen de kosten en opbrengsten van de zoeklocaties. “Dan gaat het niet om kwaliteit, maar om harde cijfers. Zo kun je beter onderbouwen waarom een locatie niet de voorkeur verdient.”

Een speerpunt is het meepraten over de plaatsing van de windturbines, de participatie. “Het heeft ons zeer verbaasd dat voor Bleskensgraaf 2032, de plannen om ons dorp aardgasvrij te maken, huis-aan-huis flyers zijn bezorgd. Terwijl wij dit via de media moesten horen.”

“Het plan is nu om per loting 5.000 Molenlanders uit te nodigen voor de participatie. Wij zeggen: geef direct belanghebbenden zoals onze stichting een voorrangspositie.”

Elke aantasting

In de naam van de stichting zijn de windturbines bewust niet opgenomen. Het doel is om voor elke aantasting van het polderlandschap te waken. “Denk daarbij aan de plannen voor een nieuw hoogspanningstracé in de Alblasserwaard. Het zal niet de laatste bedreiging zijn.”

‘Windturbines zijn hier buiten alle proporties



De bezwaren van Stichting Polderlandschap Bleskensgraaf-West tegen de plaatsing van de windturbines in Bleskensgraaf richten zich niet tegen windenergie an sich. “Integendeel”, stellen Anne-Mieke Reedijk, Marga Rietveld en Ad van ‘t Hof. “De windmolens zoals die nu al geplaatst worden bij boerderijen in de streek zijn juist heel passend in het landschap. Windturbines van tussen de 240 en 280 meter zijn op deze locatie echter buiten alle proporties.”



Ze roepen op met gezond verstand naar de mogelijke locaties in de Alblasserwaard te kijken. “Plaatsing bij Avelingen in Gorinchem is toch veel logischer? Daar komen ze langs de rivier en de snelweg en vlakbij grootverbruikers van stroom. We begrijpen dat alle locaties onderzocht moeten worden om achteraf de keuze te kunnen verantwoorden, maar wat ons betreft zou de locatie in ons dorp zo al af kunnen vallen.”