Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers voor zesde keer ‘Leukste uitje van Zuid-Holland’; een record

56 minuten geleden

Nieuws 335 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is opnieuw verkozen tot ‘Leukste uitje van Zuid-Holland’. Dat blijkt uit de jaarlijkse ANWB-verkiezing.

Daarmee vestigt Avonturenboerderij Molenwaard een record, want dat is nog niet eerder voorgekomen van de ANWB-verkiezing.

Michael van Hoorne, CEO van Avonturenboerderij Molenwaard. reageerde verheugd op het nieuws: “Er is geen enkel uitje dat ooit zes keer op rij deze prijs heeft gewonnen. We zijn daarmee volstrekt uniek. Het zijn onze medewerkers die zorgen voor een hele gastvrije en bijzondere beleving en dat wordt enorm gewaardeerd. Ik ben megatrots op het team en natuurlijk op ons mooie park.”

Tienduizenden stemmen

Sinds de opening in 2018 doet Avonturenboerderij Molenwaard jaarlijks mee aan de ANWB-verkiezingen. En met succes. Voor de verkiezing van het Leukste Uitje zijn in 2024 tienduizenden stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën.

Vernieuwingen

Het succes van de Avonturenboerderij komt mede door de constante vernieuwingen op het themapark. Hierdoor weet de Avonturenboerderij haar bezoekers keer op keer te verrassen. Daarnaast scoort de Avonturenboerderij uitzonderlijk goed op gastvrijheid, schoonmaak en onderhoud van het park.

Ook in 2024 ontwikkelt de Avonturenboerderij weer hard door. Zo wordt er momenteel gebouwd aan een Trekkerbaan waar families vanaf het voorjaar in een tractor door de wereld van Fien & Teun kunnen rijden.