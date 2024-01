met video

Hoogblokland verzet zich ook tegen komst windturbines; ‘Dit zal leiden tot een ernstige aantasting van ons welzijn’

wo 17 jan 2024, 08:22

Nieuws 375 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOOGBLOKLAND • De komst van windturbines aan de noordrand van Hoogblokland betekent het doodvonnis voor dit dorp, omdat woningbouw dan niet meer mogelijk is. Die indringende boodschap kregen de Molenlandse raadsleden dinsdagavond mee.

In dorpshuis Den Hoek hadden zij de inwoners uitgenodigd om te delen wat er in het dorp leeft, net zoals dat in de andere plaatsen gebeurt. Na Wijngaarden en Bleskensgraaf bleek ook in Hoogblokland grote weerstand te zijn tegen de mogelijke plaatsing van windturbines van tussen de 240 en 280 meter hoog.

Tegenstanders verzamelen zich in Klankbordgroep Hoogblokland

Vorige week startte Klankbordgroep Hoogblokland. Daarin verzamelden zich de tegenstanders. Namens hen voerde mede-oprichter Marcel Boogert het woord. De hoogte van de windturbines, de schadelijke gevolgen van de slagschaduw, de waardedaling van woningen, de aantasting van het leefgebied van weidevogels en de geluidsoverlast.

het zijn allemaal redenen die hij noemde als argument om niet tot plaatsing over te gaan. “Dit zal leiden tot een ernstige aantasting van ons welzijn. De unieke sfeer en kwaliteit van Hoogblokland verdwijnt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zo’n schaduw over onze omgeving gaat vallen.”

Chagrijn over Gorinchem

Een rode draad tijdens de avond was ook het chagrijn over de opstelling van Gorinchem. Het eenzijdige besluit van deze gemeente om de locatie Avelingen te schrappen, deed duidelijk pijn. “Wij mogen nu hun probleem oplossen. De raad van Gorcum luistert naar hun inwoners. Waarom u niet? Als Gorinchem afhaakt, dan kunnen wij toch ook afhaken?”, zo klonk het.

“Wij zijn het braafste jongentje van de klas. En klopt het dat we richting het ministerie een twee keer zo hoog aanbod van het opwekken van duurzame energie hebben gedaan dan wettelijk verplicht?”

‘Wij zijn op het gebied van duurzaamheid een duurzame gemeente’

Op die laatste vraag antwoordde Ruud van Rijn, die als raadslid van Doe Mee! Molenlanden de bijeenkomst in goede banen leidde, bevestigend. “Of het twee keer zoveel is, kan ik niet zeggen. Maar het is meer dan wettelijk verplicht. Wij zijn op het gebied van duurzaamheid een ambitieuze gemeente.”

Tegelijkertijd gaven de raadsleden nadrukkelijk aan dat juist de zoeklocaties cruciaal zijn voor het verzet tegen de windturbines. “Onderzoeksbureau Arcadis heeft deze plekken aangegeven omdat het wettelijk mogelijk is ze daar te plaatsen. Via de participatie kunt u argumenten hier tegen inbrengen. De provincie hakt uiteindelijk de knoop door; met de munitie die we nu op gaan halen, staat u veel sterker.”

Uitblijven van woningbouw

Een andere rode draad was de woningbouw, of beter gezegd, het uitblijven daarvan in Hoogblokland. Namens het Dorpsberaad Hoogblokland wees Simon de Leeuw de raadslede hierop. “Jarenlang is tegen ons gezegd: wacht nog maar even, op de locatie Van Uden komen veertig tot vijftig huizen. Maar wat is het resultaat?”

“Er zijn nu bedrijfsgebouwen en er komen waarschijnlijk vijf bedrijfswoningen. Een prachtige inbreilocatie is daarmee verdwenen. En Betonson, bedoeld voor Arkel en Hoogblokland? Ik durf geen voorspelling te doen wanneer daar de eerste mensen kunnen gaan wonen. Er gebeurt daar nu heel weinig.”

De Leeuw wees op het teruglopende aantal leerlingen op de basisscholen en bij muziekvereniging Symphonia. “Gemeenteraad, ik roep u op om snel betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, senioren en gezinnen te bouwen in ons dorp. Stuur op leefbaarheid.”

Klein keuterdorp zonder bouwmogelijkheden?

Verschillende aanwezigen koppelden de windturbines aan dit onderwerp. Want: Arcadis was ervan uitgegaan dat binnen een straal van 500 meter geen woningen mogen staan. “Daarmee zou ons dorp op slot gaan. Er is nog geen wettelijke regelgeving hierover. Dit ligt bij de Raad van State. Moet u dit niet eerst afwachten, voordat u hiermee verder gaat?”

“Wilt u van Hoogblokland een dorp met toekomst maken, of een klein keuterdorp zonder bouwmogelijkheden, dat langzaam uitsterft? Die keuze heeft u als gemeenteraad.”

Een andere inwoner leverde afsluitend de oplossing voor beide problemen: “Bouw eerst nieuwe woningen, dan komen de windmolens vanzelf niet.”