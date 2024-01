Kantoor Kooyman Eigen Huis in Alblasserdam na een uitgebreide renovatie weer open

di 16 jan 2024, 13:39

Nieuws 156 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERDAM • Makelaar Kooyman Eigen Huis is na een uitgebreide renovatie weer terug aan de Dam 81 in Alblasserdam.

Ter ere van de heropening start vanaf 15 januari een speciale actie voor de bewoners van Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. “Gedurende heel 2024 zullen we maandelijks één woning kosteloos* verkopen. Aan het einde van elke maand loten we de gelukkige winnaar uit één van onze opdrachtgevers van die afgelopen maand”, legt Kooyman uit.

“Als bewoner van Alblasserdam, Kinderdijk of Nieuw-Lekkerland maakt u kans op deze unieke aanbieding door een vrijblijvende waardebepaling aan te vragen en ons schriftelijk de opdracht te geven voor de verkoop van uw woning. De gelukkige winnaar van de maand betaalt bij verkoop helemaal niets. Kosteloos* houdt in: 0,0% courtagekosten, geen opstartkosten (ter waarde van €500,00), gratis professionele foto’s, video, 360-graden beelden, de opmaak van de brochure, promotie via onze WoningMatcher met 4.000 woningzoekende en sociale media kanalen met meer dan 10.000 volgers én een volledige plaatsing op Funda.”

Wie overweegt om zijn huis te verkopen of wie speelt met dat idee: de makelaars van Kooyman Eigen Huis staan klaar voor een vrijblijvend en persoonlijk verkoopadvies thuis. “We bieden een gratis waardebepaling en bespreken graag het hele verkoopproces met u. We kijken ernaar uit om u thuis te ontmoeten!”

Nieuwbouwprojecten in Alblasserdam en omgeving

“In 2024 hebben we een mooi aanbod aan nieuwbouwprojecten in Alblasserdam en omgeving. Eind 2023 zijn we begonnen met de verkoop van Dokmeesters in Alblasserdam. Na een succesvolle verkoop hebben we nog twee appartementen beschikbaar. In het tweede kwartaal verwachten we te beginnen met de verkoop van appartementen op het Kloos terrein. In Streefkerk zijn drie projecten nieuwbouwprojecten in de verkoop of bijna in de verkoop. Bij de Nieuwe Haven, waar eind vorig jaar de eerste palen in de grond werden geslagen, zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Het project ‘t Dijkland zal in het eerste kwartaal van dit jaar in de verkoop gaan. Met acht villa’s op grote kavels, waaronder zes dijkwoningen met zicht op de Lek en twee landhuizen met polderzicht, belooft dit een bijzonder project te worden. Een tweede nieuwkomer in Streefkerk is het nieuwbouwproject Het Houthof, bestaande uit vijftien woningen, waaronder vier dijkwoningen en elf appartementen.”

Voor meer informatie, zie de website www.kooyman.com/nieuwbouw. Kooyman Eigen Huis zit ook op social media.