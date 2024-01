ingezonden mededeling

Kapsalon Haartijd: trendy en gezellig

di 16 jan 2024, 12:30

GIESSENBURG • Met Kapsalon Haartijd heeft De Graanbuurt in Giessenburg een nieuwe kapperszaak binnen de muren van De Kolenbeurs. Een nieuw interieur, maar wel met een vertrouwd tintje: Mariejet, die hier al vier jaar werkt, heet samen met Yolanda oude én nieuwe klanten van harte welkom.

Een trendy inrichting, modern maar wel met natuurlijke ingrediënten; de kapsalon in De Kolenbeurs heeft de afgelopen weken een grondige facelift ondergaan. “We zijn er heel blij mee en krijgen er veel positieve reacties op”, knikken de nieuwe eigenaressen.

Het is snel gegaan. Eind november klopte Mariejet aan bij Yolanda met de vraag of ze samen met haar het avontuur van het samen runnen van een kapsalon aan wilde gaan. “Waarom ik die stap zette?”, blikt Mariejet terug. “Ik werk hier al vier jaar met heel veel plezier. De band die ik met de klanten heb opgebouwd wil ik graag behouden. Giessenburg is een heerlijke plaats om te werken. En ook is De Kolenbeurs een heel bijzondere en sfeervolle locatie.”

Yolanda runt zelf al een kapsalon in Gorinchem en brengt dus een dosis ervaring in. “Vanuit Gorinchem komen nu ook klanten deze kant op. Wat mij opvalt is dat zij echt verbaasd zijn als ze De Kolenbeurs inlopen: zoiets hadden ze niet verwacht. Er gaat een wereld voor hen open.”

Zoals gezegd is de inrichting trendy. Maar dat staat los van het aanbod van Kapsalon Haartijd: “Alles is bij ons mogelijk, van een gewone knipbeurt tot de nieuwste haarmode en –trends. Voor ons is het persoonlijk contact met de klanten het belangrijkst. Gezelligheid, tijd voor een praatje, service: zo werken we zelf ook het lekkerst. Kom gerust eens een keer kennismaken!”

Openingstijden:

Oneven weken: dinsdag 9.00-17.00 uur

Donderdag: 9.00-20.00 uur

Vrijdag: 9.00-17.00 uur

Zaterdag: 9.00-17.00 uur



Een afspraak maken kan via 0184-785958.