• Ad en Carla Smit in hun woning in Gorinchem, met de laatst gemaakte foto van Elise en Dennis.

Hoop op nieuwe tips in de zaak van Elise Smit: ‘Zwijgrecht werd onrecht’

di 16 jan 2024, 12:04

PAPENDRECHT • Met de campagne ‘Case not Closed’ van de Peter R. de Vries Foundation wordt elke week van 2024 een onopgeloste moord- of vermissingszaak aan het licht gebracht, deze week is dat de zaak van de negen maanden oude Elise Fenna Smit.

Elise overleed op 6 oktober 2015 in Papendrecht, acht jaar later hoopt de familie op nieuwe tips. “Ondanks uitvoerig politieonderzoek is nooit vastgesteld wie van de twee aanwezigen op het moment van haar dood, de moeder en stiefvader van Elise, verantwoordelijk is. We voelen woede, frustratie en verdriet dat deze zaak nooit voor de rechter is gekomen en dat we nog altijd niet weten wat er die nacht is gebeurd.”

De autopsie van Elise Smit

Op maandag 5 oktober 2015 kwam er een uur voor middernacht een oproep binnen bij de politiemeldkamer. De negen maanden oude Elise Smit ademde niet meer. Een paar uur later overleed het meisje in het ziekenhuis.



Uit de autopsie bleek dat Elise hard heen en weer was geschud en/ of gestompt en gewurgd. Het stond volgens experts onomstotelijk vast dat het letsel was toegebracht kort voor de 112-melding. Elise was dit jaar negen jaar oud geworden.

Onvoldoende hard bewijs

Na de dood van Elise legden moeder en stiefvader beiden een verklaring af die niet overeenkomen met het autopsierapport, leggen Ad en Carla Smit uit, de grootouders van Elise. Er zijn sterke aanwijzingen dat in ieder geval één van de beklaagden verantwoordelijk is voor haar dood, maar er kan niet worden vastgesteld wie van beiden. En omdat niet voor honderd procent uit te sluiten is dat één van de twee écht niet weet wat er is gebeurd, konden de twee niet worden vervolgd.

“Justitie stelt dat alles uit de kast is getrokken, maar uiteindelijk is hard bewijs een vereiste voor strafrechtelijke vervolging. Geen rechtstaat kan zich permitteren dat onschuldigen worden bestraft, ook als dit betekent dat een wel-schuldige aan een zeer ernstig misdrijf vrijuit gaat.”

‘Zwijgrecht leidt tot onrecht’

Voor Elises vader Dennis, die in Hardinxveld-Giessendam woont, en zijn advocaat is het onbegrijpelijk dat deze zaak niet voor de rechter is gekomen. Het feit dat er nooit iemand is veroordeeld voor de dood van zijn dochter is onverteerbaar voor hem en zijn ouders.

De familie is ervan overtuigd: “Er lopen twee figuren rond die weten wat er gebeurd is, maar wij tasten nog altijd in het duister. Dennis is zijn dochter kwijt en wij onze kleindochter”, vertellen Ad en Carla zeer geëmotioneerd. “Ik kan daarom niet anders dan voelen dat zwijgrecht leidt tot onrecht. Als je je mond maar houdt, wordt er geen rechtszaak geopend en ga je blijkbaar vrij uit na een paar weken in de cel”, aldus Ad.

Geen plekje geven

Maar wat ook schuurt bij de grootouders van Elise, is dat zij en Dennis, die PTSS heeft overgehouden aan de gebeurtenis, de dood van Elise nog altijd geen plekje kunnen geven. “Er is een baby door grof geweld om het leven gebracht, en wij weten niet door wie. Tot we dat weten kunnen we dit niet verwerken. Zolang er geen gerechtigheid is willen we het niet eens een plek geven.”



Een pijnlijk punt dat ook bij de situatie komt kijken is dat de familie zich al tijden zorgen maakte om de gezondheid van Elise. Een dag voor de dood van Elise spendeerde Dennis het weekend nog met zijn dochter. “Ze had destijds een enorme bult op haar voorhoofd, een wederkerend probleem want Elise kwam regelmatig met bulten of rare plekken terug van haar moeder en stiefvader.”

Dennis wenste voogdij te krijgen, maar voordat dat gerealiseerd kon worden was het al te laat. “Elise komt niet meer terug, dat weten we. Maar dit had niet hoeven gebeuren. We hopen via deze campagne toch dat oude bekenden of oude vrienden die meer weten, naar voren stappen. Of dat nu anoniem is of niet.”

Aan de boom blijven schudden

Vlak na de dood van Elise schakelde de familie de hulp van Peter R. de Vries al eens in, hij besteedde destijds aandacht aan de zaak in een uitzending van RTL Boulevard. In 2023 schakelde de familie de hulp van zijn dochter, Kelly de Vries, in die Stichting De Gouden Tip na zijn overlijden voortzette.

“In Nederland zijn er meer dan duizend onopgeloste moord- en vermissingszaken”, vertelt De Vries. “Via deze campagne hopen we zeker vijftig zaken weer aan het licht te brengen. Aan die boom blijven schudden is zo ontzettend belangrijk. Al die achterblijvers en nabestaanden verdienen het om antwoorden te krijgen. Ook hopen wij met deze campagne duidelijk te maken dat er meer capaciteit nodig is bij politie en justitie voor coldcasezaken.”



Verder hoopt Kelly een duidelijke boodschap uit te dragen, daders mogen niet zomaar wegkomen met een moord. “Ik denk er wel eens over na wat mijn vader van deze campagne zou hebben gevonden. Ik denk dat hij trots zou zijn geweest dat we aan zo veel zaken aandacht besteden en vooral dat deze oproep komt vanuit het perspectief van de nabestaanden en achterblijvers zelf.”