Bakkerij Stam bezorgt ook in Oud-Alblas

16 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Bakkerij Stam uit Nieuw-Lekkerland start met bezorgen in Oud-Alblas. Nieuwe klanten uit dit dorp kunnen kosteloos van deze service gebruikmaken.

De bezorging in Oud-Alblas staat gepland voor donderdagmiddag. “Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden en waar zij op de route wonen, plannen we per klant een bezorgtijd in”, vertelt eigenaar Remco de Wit. “Bij aankoop van een speciale bezorgaanbieding van twee polderbroden, twee zakken kleinbrood en twee lekkerlandertjes ontvangen ze gratis een doosje bonbons ter waarde van 1,50 euro.”



Afspreken

Betalen kan bij aflevering, contant en met de pin. “Maar als je via de webshop bestelt, kan het ook van tevoren betaald worden. Je hoeft niet perse thuis te zijn. We kunnen ook een plek bij het huis afspreken waar wij de bestelling achterlaten.”



Bakkerij Stam bezorgt overigens al in Nieuw-Lekkerland (de gehele week), Alblasserdam, Streefkerk (beide op dinsdag) en Bleskensgraaf (donderdag). “We merken dat klanten het gemak van niet de deur uit hoeven voor brood en banket zeer op prijs stellen.”



Vasthouden

In januari 2022 werd Remco de Wit, inwoner van Alblasserdam, de nieuwe eigenaar van de Nieuw-Lekkerlandse bakkerszaak aan de Klipperstraat 12. “We zijn en blijven een professionele en moderne winkel, maar tegelijkertijd houden we vast aan het dorpse karakter.”



Het assortiment is zeker ook een trekpleister. Een goed voorbeeld is het polderbrood. “Ooit ontwikkeld door Stam en nog steeds een product waarvoor klanten speciaal naar ons toe komen. Het taart- en gebaksassortiment is verder uitgebreid. Er zijn veel meer soorten vlaaien, bavaroisetaarten, chipolatataarten en speciale wensen mogelijk. Ook is vers gebakken brood opgenomen in het assortiment, wat we in de winkel afbakken. En natuurlijk hebben we onze wekelijkse aanbiedingen. Een overzicht is te vinden op www.bakkerij-stam.nl.”