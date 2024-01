Vijfheerenlanden ontvangt 500.000 euro om bushaltes toegankelijker te maken

di 16 jan 2024, 08:58

VIJFHEERENLANDEN • De provincie Utrecht heeft de gemeente Vijfheerenlanden een subsidie van 500.000 euro toegekend om 81 bushaltes in de gemeente aan te passen. Deze haltes worden gefaseerd tot en met 1 september 2027 aangepast. Dit gebeurt in goed overleg met de vervoerders.

De gemeenteraad heeft onlangs het plan van aanpak ‘Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden’ vastgesteld. Uitgangspunt hierin is dat iedereen erbij hoort in de gemeente Vijfheerenlanden, ook als je een fysieke, verstandelijke, visuele of andere beperking hebt.

De gemeente en haar partners en inwoners spannen zich in om Vijfheerenlanden toegankelijker te maken. Vervoer en de openbare ruimte maken hier deel van uit. Deze subsidie voor toegankelijke bushaltes draagt bij aan gemakkelijker gebruik van het openbaar vervoer.

Maatregelen

Wethouder Joop van Montfoort legt uit welke maatregelen worden getroffen: “Een toegankelijke bushalte heeft een hogere stoep (perron) zodat samen met een bus met een lage vloer een gelijkvloerse in- en uitstap mogelijk is. Ook moet de bus heel dichtbij het perron van de halte kunnen stoppen en er moet minimaal 1,50 meter instapruimte zijn.”

“De bushalte moet geleidelijnen met een ribbelprofiel, attentiemarkeringen (bijvoorbeeld klanktegels of een noppenprofiel) en een visuele blokmarkering hebben van de perronrand. Ook kan de informatievoorziening voor de reizigers beter. Zo is voor iedereen duidelijk waar, wanneer en hoe je als reiziger gemakkelijk kunt instappen.”

“We hebben via de provincie een goed beeld gekregen wat welke halte precies nodig heeft om nog toegankelijker te worden. Daar gaan we de komende tijd aan werken. Zo wordt reizen met het openbaar vervoer in Vijfheerenlanden nog prettiger.”