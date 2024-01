Informatieavond in Ameide over reis naar Patmos

AMEIDE • In de Hoven in Tienhoven aan de Lek wordt op dinsdag 23 januari een informatieavond gehouden over een reis naar Patmos, die eind mei, begin juni naar het Griekse eiland georganiseerd wordt. Aanvang is om 20.00 uur.

Het eiland Patmos is bekend omdat daar het bijbelboek Openbaring is geschreven. Een Griek leidt de reis en brengt de deelnemers op de mooiste plekjes.

De reisleiding weet de weg op Patmos en kent de mensen van de restaurants tot en met de nonnen in diverse kloosters met prachtige iconen. Een kennismakingsavond vooraf en een inleiding op Openbaring (ook toegankelijk voor niet-reizigers) zijn inbegrepen.

De reis is van 27 mei tot 3 juni 2024 voor een groep van maximaal 16 mensen. De kosten bedragen ongeveer 1250 euro per persoon. Voor meer informatie: Dieneke van Os via davanos@icloud.com of ds. Aart Verburg via aartverburg@me.com.