Oekraïense en Nederlandse kinderen spelen musical in 't Pand in Gorinchem

26 minuten geleden

GORINCHEM/MEERKERK • Een theatergroep van Oekraïense kinderen uit de vluchtelingenopvang in Meerkerk, aangevuld met drie Nederlandse kinderen, speelde zondagmiddag de musical BANAAN in het vestzaktheater ’t Pand in Gorinchem.

Maandenlang hadden ze voor de voorstelling geoefend met hun Nederlandse theaterjuf Manon Boogerd en organisatrice Kristina Abramova, die ook in de opvang in Meerkerk woont. De beide dames hebben op vrijwillige basis deze theaterklas begeleid en het resultaat was een prachtige voorstelling.

Deze creatieve samenwerking tussen Oekraïense vluchtelingen en hun Nederlandse leeftijdsgenoten is bijzonder te noemen en wel zo dat Oekraïense ambassadeur Oleksandr Karasevych de felicitaties liet overbrengen voor ‘this wonderful and inspiring project’. Ook wethoudster Shalandra Hitipiew van gemeente Vijfheerenlanden was enthousiast over dit mooie project van een mini-internationale samenwerking.

Aan het eind van de voorstelling werden de bezoekers in theater ’t Pand uiteraard getrakteerd op een banaan..! In de foyer vond een ‘verdere integratie’ plaats tussen familie van de theaterspelers en de vrijwilligers uit de opvang. Mogelijk dat het project een voortgang krijgt in een nieuwe voorstelling, maar nu eerst moesten de ‘banaantjes’ even bijkomen van hun succes.