Vrienden voor ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden zoekt uitbreiding voor investeringen

ma 15 jan 2024, 13:13

WIJNGAARDEN • Het Wijngaardse dorpshuis ‘t Wingerds Hof heeft de komende jaren enkele grote investeringen op het programma staan. De stoelen in de IJszaal zijn aan vervanging toe en ook het terrasmeubilair heeft een upgrade nodig. Om dit alles te kunnen financieren doet de stichting die het gebouw beheert een beroep op haar ‘Vrienden’. Bedrijven, ondernemers en particulieren kunnen vriend van ‘t Wingerds hof worden en zo het gebouw financieel steunen.

Jaarlijks zal de stichting een evenement organiseren om de Vrienden te bedanken voor hun steun. Op de oudjaarsborrel in ‘t Wingerds hof Is het vriendenbord onthuld waarop de vrienden worden vermeld. Mensen of bedrijven die vriend willen worden, kunnen contact opnemen met Hendrik-Jan Bikker, de penningmeester van de stichting, via 06-12823135 of via vriendenTWH@hotmail.com.