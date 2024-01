Week van Gebed in kerken in Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers

REGIO • Door een aantal kerken uit Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers wordt van zondag 21 tot en met zondag 28 januari meegedaan aan de Week van Gebed.

Er zijn bijeenkomsten op zondag 21 januari vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum aan de Bij de kerk 10 in Nieuwpoort, op maandag 22 januari vanaf 19.00 uur in Het Anker aan de Lekdijk 153 in Langerak, op dinsdag 23 januari vanaf 19.00 uur in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 in Langerak, op woensdag 24 januari vanaf 19.00 uur in het Verenigingsgebouw aan de Hoogstraat 1 in Nieuwpoort, op donderdag 25 januari in het Hervormd Centrum aan de Bij de kerk 10 in Nieuwpoort, op vrijdag 26 januari vanaf 19.00 uur in Het Anker aan de Lekdijk 153 in Langerak, op zaterdag 27 januari vanaf 19.00 uur in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 in Langerak en op zondag 28 januari vanaf 20.00 uur in sporthal De Reiger in Groot-Ammers, bij de Baptistengemeente.

Er wordt niet alleen gebeden, maar er ook gezongen en er wordt gelezen in de bijbel. De samenkomsten duren een uur. Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl.