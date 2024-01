Streekgenoten gaan 200 km schaatsen voor opvanghuis in Roemenië

PAPENDRECHT/BLESKENSGRAAF • Albert van de Graaf uit Bleskensgraaf en Krijn Donk uit Papendrecht gaan eind januari naar de Weissensee in Oostenrijk om tijdens de alternatieve Elfstedentocht 200 kilometer te schaatsen voor een christelijk opvanghuis in Roemenië.

In dat opvanghuis, een project van de Papendrechtse stichting Traveling Light, wonen vrouwen die uit verslaving en prostitutie komen.

Sponsoring

Albert van de Graaf en Krijn Donk hopen op respectievelijk 26 en 30 januari de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen en via sponsoring een mooi bedrag bijeen brengen dat volledig ten goede zal komen aan dit vrouwenhuis ‘House of Joy’ in Roemenië.

“Ik ben zo’n vier jaar geleden begonnen met schaatsen, althans van de sloten en het Waaltje naar een echte ijsbaan”, vertelt Albert. “Het leek me geweldig om met buren en vrienden de uitdaging aan te gaan en tweehonderd kilometer te schaatsen op de Weissensee. Helaas kon dat plan tijdens de coronaperiode twee keer niet door gaan.”

Spannend

Vorig jaar stapte de groep net uit het vliegtuig toen ze het bericht kregen dat de toertocht was afgelast in verband met hevige sneeuwval. Albert hoopt echt dat het dit jaar wel gaat lukken. Hij verwacht de afstand binnen tien uur te rijden. “Ik heb nog nooit de tweehonderd kilometer geschaatst, dus het blijft wel spannend”, aldus Albert.

Voor Krijn Donk is het reeds de elfde keer dat hij naar de Weissensee gaat. “Ik hoop er ongeveer acht uur over te doen, maar dat is natuurlijk erg afhankelijk van het weer en de ijsconditie. Het kan sneeuwen, hard waaien, hard vriezen of dooien en zelfs regenen”, aldus Krijn, die zichzelf echt een fervent schaatser mag noemen. Geboren in de strenge winter van 62/63 groeide hij op met schaatsen. Zijn vader bond hem als kleine jongen al de houten ijzers onder en er werd geoefend op het ijs van de slootjes in de buurt van de Boezemsingel, waar het gezin Donk woonde.

Wachten

“In 1985 en 1997 heb ik de Friese Elfstedentocht gereden en ik ben nog steeds wachtend op de volgende”, vertelt Krijn. “In de loop der jaren ben ik echter minder geduldig geworden en daarom schaats ik alternatieve tochten zoals op de Weissensee, maar ook in Zweden.”

Zijn motto komt van een tegeltjeswijsheid: ‘Vallen is niet erg, blijven liggen wel’. Krijn: “Ik ben vele malen gevallen en weer op gestaan, en soms moesten anderen mij daarbij helpen omdat ik het zelf niet meer kon.” Toch wist hij tot nu toe nog altijd de finish te bereiken, schaatsend met het goede doel voor ogen.

Wat beide mannen betreft is het een win-win situatie als je met iets dat je heel graag doet ook nog eens anderen kan helpen. Sponsoren kan door contact op te nemen met de schaatsers zelf of door een mailtje te sturen naar krijncora@gmail.com of door rechtstreeks te geven via www.traveling-light.nl.