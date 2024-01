Nicole Stolk nieuwe bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

DORDRECHT • Drs. Nicole Stolk-Luyten wordt op 15 april 2024 voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Zij is nu nog lid van de directie van De Nederlandsche Bank. In het Dordtse ziekenhuis volgt zij Peter van der Meer op, die in september 2023 voorzitter van de raad van bestuur werd in het HagaZiekenhuis.

Stolk (54) is jurist en historicus en werkte eerder in bestuursfuncties bij diverse ministeries.

“Wij hebben voor Nicole Stolk gekozen wegens haar brede bestuurlijke ervaring en haar ruime kennis op het gebied van onder meer huisvesting, data en ict”, aldus voorzitter van de raad van toezicht prof. dr. Jan van Saase.

“Daarnaast is zij zowel persoonlijk als professioneel sterk betrokken bij de zorg. Ze was jarenlang de woordvoerder van minister Els Borst. Niet in de laatste plaats vinden we dat zij een prettig karakter heeft met oprechte belangstelling voor de mensen met en voor wie zij werkt.”

Van Saase meldt dat de benoeming van Stolk de brede steun heeft gekregen van de besturen van medisch specialisten en verpleegkundigen, van de ondernemingsraad en van de cliëntenraad. “Met haar zien wij de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.”

Stolk vindt het ‘een eer en een fantastische kans’ om bestuursvoorzitter te worden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Dit is een sterk en patiëntgericht ziekenhuis waar gedreven professionals werken. De opgave voor de komende jaren is de fors stijgende zorgvraag opvangen met gelijkblijvende middelen. Het ziekenhuis heeft al duidelijk voor ogen hoe het dat wil doen.”

“Met mijn ervaring op bestuurlijk en strategisch vlak hoop ik daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. Tijdens de eerste ontmoetingen heb ik het ziekenhuis leren kennen als een organisatie met veel aandacht voor kwaliteit van zorg, voor de menselijke maat en voor opleiden en ontwikkelen.”

Samen met de zittende bestuurders Diederik Zijderveld en Annemiek Rutters zal Stolk weer een complete driehoofdige raad van bestuur vormen voor het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Ridderkerk.

Voorzitter Martin van Rijn van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank dankt Stolk voor haar inzet: “Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar waardevolle bijdrage aan onze organisatie. Zij is een bevlogen bestuurder die zich met hart en ziel heeft ingezet. Wij begrijpen haar mooie vervolgstap naar het Albert Schweitzer ziekenhuis en wensen haar veel succes toe.”