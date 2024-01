Jas van vermiste Yoran Krol vrijdag gevonden in de Merwede bij Papendrecht

PAPENDRECHT/SLEEUWIJK • De jas van de vermiste 16-jarige Sleeuwijker Yoran Krol is vrijdag gevonden in de Merwede bij Papendrecht, meldt de politie.

Dit naar aanleiding van een tip vanuit een bedrijf op industriegebied Avelingen (Gorinchem). Een medewerker zou iets in het water hebben zien drijven.

De zoektocht naar de vermiste Yoran Krol is nog altijd in volle gang. Dankzij een tip is gistermiddag zijn jas in de rivier de Merwede bij Papendrecht aangetroffen. Om 10.00 uur start een burgerzoekactie met het @zoekactieurk vanuit #Sleeuwijk. https://t.co/1xqVmKnfxm