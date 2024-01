Nieuwjaarstoespraak burgemeester Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden): ‘Ik zie meer dan alleen maar tegenstellingen’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich stond woensdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak onder meer stil bij de opvang van vluchtelingen en de woningcrisis. Hij gaf bovendien aan zich niet neer te willen leggen ‘bij het gegeven dat we in een tijd leven van tegenstellingen.’

‘Onstuimig begin van het jaar’

De burgemeester begon tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden vanzelfsprekend met de aanwezigen een mooi jaar te wensen. Hierna stond hij stil bij het overlijden van VVD-raadslid Nald Rietbergen en bij het hoge water van de afgelopen week, wat volgens Fröhlich een ‘onstuimig’ begin van het jaar opleverde.

Een begrip dat volgens hem ook van toepassing was op de jaarwisseling, waarin voor tienduizenden euro’s aan schade werd aangericht en zes auto’s uitbrandden.

Fröhlich: “Ik begrijp werkelijk niet waarom dit nodig is? Aan de andere kant weet ik ook dat de overgrote meerderheid er een geweldig feest van heeft gemaakt. Vriendengroepen, jongeren, buurten, wijken, dorpen, het was heel mooi.”

Verdeeldheid binnen Vijfheerenlanden

Vervolgens stond de burgemeester stil bij een aantal complexe vraagstukken die het jaar 2023 met zich meebracht. Fröhlich: “Of het nu gaat om woningbouw, sluipverkeer of de opvang van asielzoekers. Er was ook verdeeldheid binnen Vijfheerenlanden. Ook ik stond een paar keer recht tegenover inwoners.”

Hij legde dit hierna verder uit: “Verdeeldheid als de woningcrisis je zoon of dochter raakt, of jezelf. Niet verder kunnen in je wooncarrière zet je leven in de pauze-stand. En wat als je niet eens aan die wooncarrière kunt beginnen? Ik heb gesproken met jonge mensen, 25, 26 jaar oud. Een goeie baan, klaar om het leven op de rails te zetten. Maar noodgedwongen wonen ze thuis, bij hun ouders. Omdat er geen huizen zijn.”

‘Als je zorgen hebt, ben je geen racist’

Hij maakte vervolgens de brug naar de vluchtelingenopvang: “Maar mag je dat probleem koppelen aan de opvang van vluchtelingen? Mag je de veilige haven voor de één wegschuiven, omdat Nederland op een ander vlak (woningbouw) grote stappen moet zetten? En laat ik duidelijk zijn: Als je zorgen hebt over de opvang van asielzoekers dan ben je geen racist. Er moet ruimte zijn om die zorgen te uiten.”

“Aan de andere kant is het ook niet goed om direct termen als profiteurs en verkrachters te gebruiken. Soms werd het me te dol en ben ik actief op zoek gegaan naar mensen die zich op social media in deze termen uitlieten. En bijna altijd blijkt dat een goed gesprek bij een kop koffie dan helpt. Waar komen die zorgen, angsten en harde woorden vandaan? Ik heb daarvan geleerd.”

“Aan de andere kant gaf het mij de gelegenheid om uit te leggen dat wij mensen moeten helpen die dat nodig hebben. Dat het niet allemaal profiteurs zijn. Integendeel, de overgrote meerderheid is op zoek naar vrede en veiligheid en is juist enorm dankbaar voor de hulp die geboden wordt. Ik zal in 2024 doorgaan met deze gesprekken, juist met mensen met wie je het niet eens bent.”

Meer dan alleen tegenstellingen

Fröhlich constateert dat de tegenstellingen en de verharding in de samenleving dus zowel op landelijk als op lokaal niveau zichtbaar zijn. “De energietransitie, de vluchtelingenopvang, de woningcrisis. Het gebeurt gewoon in de gemeente. Leg ik me dan neer bij het gegeven dat we in een tijd leven van tegenstellingen? Nee, zeker niet!”

De burgmeester ziet namelijk veel meer dan enkel tegenstellingen, waarna hij een aantal positieve gebeurtenissen uit het afgelopen jaar benoemt, zoals het onthullen van het monument voor ex-KNIL militairen. Ook de gesprekken met bewoners en ondernemers, de bezoeken aan echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, de jaarlijkse lintjesregen en de uitreiking van de jeugdpenningen maken dat Fröhlich met vertrouwen 2024 instapt.

Vijf jaar Vijfheerenlanden

2024, het jaar waarin de gemeente Vijfheerenlanden haar vijfjarig jubileum viert. “Een 5-jarig jubileum is een houten jubileum”, aldus Fröhlich.

“En de mooie eigenschappen van hout? De drijf en veerkracht, de duurzaamheid en ook zeker de kracht! Hout leeft. Vijfheerenlanden ook. Laten we deze eigenschappen meenemen naar 2024 met ons jubileum als drijver waar we ons in kalm en wassend water overeind houden, aan vasthouden en een veilige plek vinden. En de veerkracht om stormen en stormpjes samen te lijf te gaan. Want, samen zijn we sterk.”

Lees de volledige nieuwjaartoespraak van burgemeester Sjors Fröhlich hier terug.