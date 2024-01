Kom-kijken-weken op het Altena College in Sleeuwijk

do 11 jan 2024, 17:20

SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk opent de deuren voor leerlingen van groep 7 en 8, waar ze de komende weken de middelbare school kunnen verkennen, of het nu voor de eerste keer is of opnieuw.

De school, een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum, biedt een kennismakingsaanbod aan voor zowel leerlingen als ouders/verzorgers. Dit aanbod begon met de open dag in oktober 2023 en loopt door tot en met juni 2024, met een kennismakingsmiddag voor nieuw ingeschreven brugklasleerlingen.

Informatiemarkt

Op maandag 22 januari van 19.30 tot 21.00 uur houdt de Sleeuwijkse school een informatiemarkt. Hier kunnen alle vragen over persoonlijke zorg en begeleiding bij onder andere hoogbegaafdheid, autisme en dyslexie gesteld worden. Daarnaast kunnen bezoekers een algemene voorlichtingsronde volgen en/of een voorlichting speciaal voor mavo, havo of atheneum.

Altena Sneak Peak

Voor leerlingen van groep 8 is er van 22 januari tot en met 2 februari de mogelijkheid om via de website van het Altena College een Sneak Peek rondleiding te plannen. In kleine groepjes krijgen zij een rondleiding en kunnen ze vragen stellen terwijl conrector mevrouw Van Haaften hen alles vertelt wat ze willen weten over de middelbare school.

Altena Experience

Daarnaast is er op woensdag 28 februari van 14.30 tot 17.15 uur een Altena Experience, speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 die willen ervaren hoe het is om leerling op het Altena College te zijn.

Instromen ouderejaars leerlingen

Oudere leerlingen die meer willen weten over instroommogelijkheden naar de havo of het atheneum op het Altena College, kunnen een mail sturen naar info@altenacollege.nl voor informatie op maat.