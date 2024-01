Gorcumse literatuurprijs 2024 heeft als thema; ‘In beweging!‘

GORINCHEM • De Gorcumse literatuurprijs (GLP), voor Nederland en Vlaanderen, start met de inschrijving voor een nieuwe schrijfwedstrijd voor 2024. Het thema is ‘In beweging!’. Inzenden kan vanaf 15 januari tot en met 24.00 uur op 15 juni.

2024 Is voor GLP een bijzonder jaar, de prijs wordt voor de 30ste keer uitgeschreven voor de leeftijdscategorie vanaf 20 jaar en voor de 10e keer worden de jongerenprijzen (12 t/m 15 jaar en 16 t/m 19 jaar) uitgeschreven.

Om deze jubilea te vieren én volop in beweging te zijn start GLP een inventarisatie: is het haalbaar de jongerenprijzen uit te breiden naar groep 8 van het basisonderwijs? Volg deze ontwikkelingen op de website van de Gorcumse Literatuurprijs en berichtgeving op Facebook, Instagram en X.

“Voor dit jaar hebben wij een allesomvattend thema voor de Gorcumse literatuurprijs en dat is In beweging!”, meldt de organisatie. Dit thema nodigt de deelnemers uit om creatief na te denken, aangezien beweging vele vormen kan aannemen.

“Hoewel velen wellicht aan sport denken, moeten we beseffen dat alles in constante beweging is: de wereld, de politiek, (in) ons eigen lichaam, water, lucht en ga zo maar door. Het is natuurlijk niet voor niets dat er vaak wordt gezegd dat stilstand achteruitgang is!”

Voor meer informatie en aanmelding: www.gorcumseliteratuuprijs.nl.