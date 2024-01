Lovende woorden raadsleden Molenlanden voor uitbreiding bedrijventerrein Schelluinen-West

SCHELLUINEN • De plannen om bedrijventerrein Schelluinen-West ten noorden van de Paralleweg uit te breiden, kregen afgelopen week waarderende woorden van de Molenlandse raadsleden. Wel waren er vragen over de hoogte van de bebouwing, die oploopt tot 21 meter.

Het gaat daarbij om een toevoeging van vier hectare waar ondernemers een nieuw onderkomen kunnen gaan vinden. “We zien hier een goede plek om ruimte te creëren voor bedrijven”, stelde Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden).

“Wat ons daarnaast positief stemt is dat de verkeersafwikkeling niet via de Parallelweg, maar via de Griendweg gaat, en dat er huisvesting komt voor arbeidsmigranten.” Van Rijn verwees daarbij naar het feit dat één van de bedrijfswoningen die al op het terrein staat gebruikt gaat voor voor deze doelgroep.

Precedentwerking

Hij liet wel weten vraagtekens te hebben bij de maximale hoogte van 21 meter. “Zorgt dat niet voor precedentwerking, omdat de maximale hoogte op Schelluinen-West nu tien meter is?” Datzelfde geluid liet CDA-er Maarten Klink horen. “Wij hopen niet dat 21 meter de nieuwe norm gaat worden, al ligt dit terrein wel langs de snelweg.”

Lovende woorden kwamen er ook van andere partijen. Bas de Groot (SGP): “Een prachtige bedrijfsontwikkeling met ruimte voor water en groen. Nu is het verrommeld, het is een mooie kans om dit terrein te herstructureren.”

En Bert Snoek (VVD): “Dit sluit goed aan op Schelluinen-West. We stemmen in met de verkeersafwikkeling via de Griendweg, zeker gezien het feit dat heel veel fietsers gebruikmaken van de Parallelweg.”

Weloverwogen keuze

Wethouder Arco Bikker hoorde de positieve geluiden met plezier aan. De hoogte van 21 meter is volgens hem een weloverwogen keuze. “We werken met een opgaande lijn naar de snelweg toe; het is niet in één keer zo hoog.”

Hij vervolgde: “Van de provincie krijgen we maar beperkt de ruimte voor bedrijventerreinen, dus moeten we optimaal van de vierkante meters die we hebben gebruikmaken. Bij deze locatie langs de A15 past dat. Op andere plekken, zoals op bedrijventerrein Gelkenes in Groot-Ammers, zou dat niet gaan.”