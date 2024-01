Wekelijkse klaverjasvond in Wijngaarden druk bezocht

wo 10 jan 2024, 12:30

Nieuws 170 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJNGAARDEN • De wekelijkse klaverjasavond van IJsclub Nooit Gedacht in Wijngaarden werd ook op dinsdag 9 januari zeer goed bezocht.

Bij de Bondt/Brand vs Aantjes/Kekerix verloor het laatstgenoemde duo ondanks een keer verzaken van Brand. Stand werd 3-1.

Stuij speelde met twee verschillende Aantjes vs Vink/de Jong, deze wissel had geen invloed op de stand, het werd 2-2.

Bouter/Korevaar redden tegen Aantjes/Vink de eer door het laatste potje te winnen, 1-3 werd het.

Booij/Booij vs de Jong/van Eijl (later Bikker) werd 2-2, met wel 4 pitten in één potje!

Handjeraajen, ditmaal in klein gezelschap, was in eerste instantie funest voor Korevaar en in de revanche zat Vink er weer in. De chips werd duur betaald.

Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur is er de mogelijkheid om een kaartje te leggen in de IJszaal van ‘t Wingerds hof. Boven bij Schietvereniging de Vrijheid kan worden geschoten.