MEE organiseert cursus voor mantelzorgers

25 minuten geleden

DORDRECHT • MEE organiseert vanaf maandag 29 januari de cursus ‘Balans in Zorg’ voor mantelzorgers, waarin zij geholpen worden om balans te vinden in het zorgen voor zichzelf én de ander, dit goed te houden of weer goed te krijgen.

“We gaan aan de slag met minder piekeren, omgaan met schuldgevoelens, hulp en steun vragen”, melden de organisatoren. Deelnemers leren invloed uit te oefenen op hun situatie en een betere balans te houden of vinden.

De cursus wordt van 10.00 tot 12.00 uur gegeven op maandag 29 januari, 5, 12, 26 februari, 4 en 11 maart en de terugkombijeenkomst is op 15 april 2024. Deelname is 15 euro (voor de eigen cursusmap) en de bijeenkomsten zijn bij MEE Mantelzorg aan de Johan de Wittstraat 40A in Dordrecht. Er is een telefonische intake. Aanmelden kan tot 19 januari via MEE Mantelzorg: 078-2063202 of info@meemantelzorg.nl.