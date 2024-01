Inspiratieplek in Giessenburg open voor ontmoeten en spelen

GIESSENBURG • De Inspiratieplek aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg is op vrijdag 12 januari weer open tussen 09:30 en 11:30 uur.

Deze ochtend is er extra aandacht voor het motorisch ontwikkelingsgebied met Dieuwertje Walraven als gast. Dieuwertje werkt voor GIGA Molenlanden en geeft bewegingslessen op basisscholen in Molenlanden. Alle ouders en kinderen zijn welkom om te komen spelen en ontmoeten op de Inspiratieplek van De LimonadeBrigade.

Om de week op vrijdagochtend is de Inspiratieplek aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg open tussen 9:30 en 11:30 uur. Men kan komen en gaan wanneer het de ouders en hun kindje past. Soms is er een speciaal thema. Meer informatie is te vinden op de website www.limonadebrigade.nl/molenlanden of via Instagram en Facebook (limonadebrigademolenlanden).