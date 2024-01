Milieucoach geeft uitleg over nieuw afvalbeleid in Molenlanden

43 minuten geleden

Nieuws 180 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN/GIESSENBURG • Milieucoach Ingrid Lopulalan komt op vrijdag 19 januari in de Dorpskamer aan de Breestraat 2 in Giessenburg uitleg geven over het nieuwe afvalbeleid dat door de gemeente Molenlanden is vastgesteld.

Het nieuwe afvalbeleid is erop gericht om zo min mogelijk restafval aan te bieden en zoveel mogelijk te recyclen.

De milieucoach zal onder andere ingaan op de veranderingen met de ondergrondse containers en het systeem met de pasjes op de milieustraat. Aanvang van de bijeenkomst is om 19.00 uur.