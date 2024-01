Mannenzangavond in Groot-Ammers voor Open Doors

GROOT-AMMERS • Twee streekgenoten, Christian Jonas uit Nieuw-Lekkerland en Dirk de Jong uit Groot-Ammers, willen in oktober dit jaar een marathon lopen in Zuid-Korea om daarmee Open Doors te steunen in hun werk daar. Zij leveren voedsel, medicijnen en bijbelstudiemateriaal in het noorden en ondersteunen kerkleiders.

Om geld hiervoor op te halen organiseren Christian en Dirk op vrijdag 2 februari een mannenzang in Groot-Ammers, waarbij de collecte bestemd is voor Open Doors. Van deze actie staat een advertentie elders in deze krant.

De bijgevoegde foto van Christian en Jonas is van de afgelopen kerstpakkettenactie, waarbij verkochte pakketten zijn gedoneerd aan de Voedselbank.