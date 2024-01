Agrarisch Vrouwen Symposium in De Til in Giessenburg; opgeven kan tot 26 januari

za 13 jan 2024, 07:40

GIESSENBURG • De Agrarische Vrouwen Commissie (voorheen een werkgroep van Passage) houdt dinsdag 6 februari het Agrarisch Vrouwen Symposium in De Til te Giessenburg.

’s Morgens verzorgt de Rabobank een lezing met als titel ‘Bankieren en Fraude’ en ‘s middags is er een optreden van Irene van der Aart, met haar voorstelling ‘De Boer Op’. Tussendoor is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een lunch.

De entreeprijs bedraagt evenals voorgaande jaren 25 euro, te betalen bij aankomst. De Til is open om 9.30 uur, de dag begint om 10.00 uur. Opgave is tot 26 januari mogelijk via bassajle5@gmail.com of 06-49284762.