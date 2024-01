Wethouder Vat: ‘Met claimen grond Groote Haar voor bedrijven Molenlanden ben je verkeerd bezig’

MOLENLANDEN • Het claimen van een percentage van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem voor Molenlandse bedrijven is wat betreft wethouder Piet Vat van Molenlanden absoluut geen goed idee.

Dat liet hij dinsdagavond aan Wout de Jong (CDA) weten. Het raadslid stelde tijdens de commissievergadering: “Laat Groote Haar niet uit je handen glippen, claim de vijftien hectare waar we recht op hebben. Groote Haar is bestemd voor de hele regio en is ook opgezet en mogelijk gemaakt door gemeenten uit de regio.”

Daarmee sprak De Jong zijn zorgen uit dat Gorinchem het nieuwe bedrijventerrein alleen voor zichzelf zou gebruiken. Wethouder Vat benadrukte dat die zorgen ongegrond zijn. “U hoeft zich daar niet ongerust over te maken. In onze contacten met Gorcum staat dit regelmatig op de agenda.”

Claimen

Sterker nog, vooraf beslag leggen op een Molenlands deel wees hij stellig af. “Met vooraf claimen ben je op een heel verkeerde manier bezig.”

Hij vervolgde: “Overigens horen we van ondernemers uit Molenlanden dat zij bij uitbreiden of verhuizen het liefst in Molenlanden blijven. Maar als je praat over grote bedrijven van tussen de drie en vijf hectare en hogere milieucategorieën, daar hebben we in onze gemeente geen ruimte voor en die is er wel op Groote Haar.”

Niet zo makkelijk loslaten

Gerustgesteld was Wout de Jong niet. “We overwegen om tijdens de raadsvergadering hierover een motie in te dienen, om de wethouder eraan te helpen herinneren dat we niet zo makkelijk loslaten wat de gemeenten in de regio hebben afgesproken. Wij blijven knokken voor Molenlandse ondernemers.”