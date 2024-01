ChristenUnie: Is er al oplossing voor wellenprobleem op ijsbaan Nieuw-Lekkerland?

NIEUW-LEKKERLAND • De fractie van de ChristenUnie in Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de ijsbaan langs de Punterstraat in Nieuw-Lekkerland. Die heeft te maken met wellen, waardoor het ijs onbetrouwbaar is.

Vorig jaar werd de situatie al aangekaart. De ijsbaan van De Molenhoek had altijd al last van wellen, maar dat is verergerd sinds de dijkversterking, die enkele jaren geleden is afgerond. Vooral het noordelijk deel, dat het dichtst bij de dijk ligt, heeft ermee te maken.

Kleilaag

Als de baan opgehoogd zou worden met een kleilaag, is het probleem verholpen. Maar dat mag niet zomaar, omdat er inmiddels in het achterste deel van de baan met de wellen een habitat is ontstaan voor een aantal beschermde soorten.

Voor het aanleggen van een kleilaag in een gebied met beschermde soorten, is toestemming nodig van de provincie en die geeft die alleen als er sprake is van een ‘wettelijk belang’. Van zo’n wettelijk belang is bij de ijsbaan geen sprake en daarom zal een vergunning voor een kleilaag er niet komen.

Een andere optie is het verkleinen van de ijsbaan, maar dat vindt ijsclub De Molenhoek geen optie. Het organiseren van wedstrijden is dan niet meer goed mogelijk.

Onderzoek

Vorig jaar had het gemeentebestuur aangegeven dat er meer onderzoek nodig was om te kijken wat er mogelijk zou kunnen zijn om de situatie te verbeteren.

“Wat is de stand van zaken nu we een jaar verder zijn?”, wil Harry Stam van de ChristenUnie weten. Hij wil ook weten of de geagendeerde Sportvisie van de gemeente Molenlanden aanknopingspunten biedt om de ijsbaan te kunnen verbeteren.

Asfalteren

En: “Is asfalteren (na het geschikt maken van de bodem van de ijsbaan) nog steeds in beeld als één van de opties of zelfs eventuele verplaatsing van de 400 meter wedstrijdbaan? Of zijn dit onderdelen die terugkomen in de nog te besluiten Sportvisie? Graag zien wij de diverse opties op een rij en welke besluiten ervoor dienen te worden genomen.”

