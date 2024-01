ingezonden mededeling

Ontslagen door je werkgever: Wat nu?

ma 8 jan 2024, 13:54

Als je wordt ontslagen dan is dat in veel gevallen flink schrikken. In de meeste gevallen heb je recht op een WW-uitkering. Alleen bij een kort dienstverband of ontslag op staande voet wegens verwijtbaar gedrag is dit niet het geval. Ook als je zelf ontslag neemt krijg je uiteraard geen uitkering.

Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij je meent dat je onrecht wordt aangedaan bij het ontslag. Dit kan te maken hebben met de omstandigheden of met de voorwaarden voor het ontslag. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren advocaat.

De vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag wordt er vaak gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle afspraken omtrent het ontslag opgenomen. Je kunt dan denken aan een ontslagvergoeding, maar ook aan het afronden van werkzaamheden, het inleveren van de auto, telefoon of laptop van de zaak en het uitbetalen van niet opgenomen verlofdagen of overuren. Het is altijd verstandig om deze overeenkomst voor te leggen aan een arbeidsrecht advocaat. Deze kan toetsen of je krijgt waar je recht op hebt. Zo zijn er regels voor het bepalen van de hoogte van de transitie- of ontslagvergoeding.

Een conflict over je ontslag

Als je het niet eens bent met de voorwaarden voor je ontslag dan kun je hiertegen bezwaar maken. Het meest gunstige is natuurlijk als werkgever en werknemer er samen uit komen. Water bij de wijn doen is daarbij niet ongebruikelijk. Maar anderzijds hoef je je natuurlijk niet door je werkgever te laten intimideren. Zeker als er sprake is van onvrijwillig ontslag zonder dat je iets valt te verwijten. Gelukkig zijn er advocaten in Rotterdam die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. Zij kunnen je precies vertellen waar je recht op hebt. Als je werkgever je onder druk zet om akkoord te gaan met minder gunstige afspraken is het dan ook zaak om geen documenten te ondertekenen voordat je deze met je advocaat hebt besproken.

Schakel zo snel mogelijk rechtshulp in

Wanneer je wordt ontslagen is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Zorg ervoor dat je raadsman of -vrouw over alle relevante stukken beschikt. Vaak ontvang je een checklist die je kunt nalopen zodat je niets vergeet. De advocaat kan vervolgens de situatie bestuderen om te zien of je krijgt waar je volgens wet- en regelgeving recht op hebt. Zo niet dan kan eventueel de gang naar de rechtbank worden gemaakt. De kans bestaat dat de rechter uitkomt op een hogere ontslagvergoeding. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen. Maar het is uiteraard geen uitgemaakte zaak dat de rechter je gelijk geeft. Dit blijft altijd afwachten. Het enige dat je advocaat kan doen is proberen jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het is niet aan te raden om je eigen verdediging te voeren. Vaak spelen emoties hierbij een rol en dat kan je belang schaden. Laat de verdediging dus over aan je advocaat tijdens rechtbankzittingen.