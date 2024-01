Burgemeester Segers in nieuwjaarstoespraak: ‘Help jouw buurt beetje mooier maken’

35 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers ging donderdagavond 4 januari in zijn nieuwjaarstoespraak uitgebreid in om de kracht van de samenleving en het omzien naar elkaar.

Ook benoemde hij tijdens de receptie in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas actuele thema’s als de stikstofprobleem, klimaatadaptatie, de oorlogen en vluchtelingen. “Er is een hoop te doen met elkaar. Het allerbelangrijkste is om juist over deze lastige thema’s in gesprek te blijven. Als gemeente moeten en willen wij dat gesprek áltijd aangaan. Ik heb begrip voor de zorgen die er zijn. Tegelijk ben ik ook trots op de veerkracht in Molenlanden.”

De burgemeester riep op om echt menselijk contact te onderhouden. “Als de afstand tussen burger en overheid ergens kan worden verkleind, dan is dat op gemeentelijk niveau. Tegen u als inwoner wil ik zeggen: tik ons op de schouder als we op dit punt in gebreke blijven. Bel of mail ons.”

En: “Heb op persoonlijk vlak aandacht voor elkaar. Iets kleins voor u, kan iets groots betekenen voor die ander. Wees attent op/in uw buurt. Echt, iedereen kan zo een steentje bijdragen. Niet ‘jij’ en ‘zij’, maar ‘wij’. Mijn oproep aan alle Molenlanders is dan ook: doe iets. Help jouw buurt een beetje mooier maken.”