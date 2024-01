SUMMAklas bij de Klim-op in Hoornaar viert vijfjarig jubileum

di 9 jan 2024, 11:07

HOORNAAR • De SUMMAklas, het voltijds hoogbegaafdenonderwijs op OBS Klim-op in Hoornaar, vierde op maandag 8 januari haar vijfjarig jubileum.

In januari 2019 werd gestart met een groep van 15 leerlingen en inmiddels is er zowel een middenbouw- als bovenbouwgroep met in totaal 40 leerlingen. Naast aanbod en begeleiding op maat door gespecialiseerde leerkrachten is met name het feit dat hoogbegaafde kinderen hier gelijkgestemden vinden een belangrijke reden voor het succes en tevens noodzaak van de SUMMAklas.

“Door de SUMMAklas ga ik weer graag naar school terwijl ik eerst echt niet meer naar school wilde, want ze begrepen me niet”, vertelde een leerling. Het vijfjarig jubileum werd met een kleine nieuwjaarsreceptie gevierd met leerlingen en ouders. Door een leuke quiz werden feitjes over vijf jaar SUMMA opgehaald. Daarnaast hebben de leerlingen een kunstwerk gemaakt over hun ervaring met de SUMMAklas.