Workshop ‘Veilig op het internet’ in de Huiskamer van Ottoland

OTTOLAND • In de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan, A 94 (Achter het Regthuis) te Ottoland wordt op donderdag 25 januari een gratis workshop gegeven over ‘Veilig op het internet’.

Internetfraude, via e-mail of whatsapp, komt vaak voor en wordt steeds geraffineerder. Criminelen gebruiken internetfraude om toegang tot je bankgegevens te krijgen, of sturen met een valse identiteit rekeningen. Je kunt zelf veel doen om te zorgen dat je veilig online bent. Dat wordt uitgelegd in een workshop, verzorgd door Bibliotheek AanZet, in samenwerking met de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan, van 15.00 tot 17.00 uur in bovengenoemde locatie.

Tijdens deze workshop wordt het spel ‘Weerbaar op het Web’ gespeeld, waarbij je leert hoe je kunt controleren of een e-mail, link, website of een bijlage betrouwbaar of gevaarlijk is. De workshop is interessant voor beginners en voor mensen die al vertrouwd zijn met een computer.

Aanmelden kan tot 17 januari bij het secretariaat van de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan, via 0184-641769 of per mail: d.resseler-vink@hccnet.nl. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.