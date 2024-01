Mogelijkheden voor betere aansluiting tussen Vlietskade in Arkel en Papland

26 minuten geleden

Nieuws 147 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ARKEL • Mogelijk komt er een verbeterde aansluiting tussen de Vlietskade en industrieterrein Papland, via de Haarbrug. Dat zou een alternatief kunnen bieden voor het overlast gevende vrachtverkeer vanuit Arkel.

Dat meldt de gemeente Molenlanden naar aanleiding van vragen die Doe Mee Molenlanden hierover stelde. De gemeenten Molenlanden en Gorinchem willen samen optrekken in het zoeken naar een oplossing voor het bedrijvenverkeer in het gebied tussen Gorinchem en Arkel.

Er zijn volgens de gemeente Molenlanden verschillende ideeën voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Vlietskade en de Haarbrug en de benodigde oplossingen voor het vrachtverkeer.

Sluipverkeer

Een nieuwe aansluiting van industrieterrein Vlietskade op de A27 is niet mogelijk. Het gaat volgens het Molenlandse gemeentebestuur in tegen gemaakte bestuurlijke afspraken en zal zorgen tot ongewenst sluipverkeer.

De vraag naar de verbeterde aansluiting van de Vlietskade op de A27 kwam op tafel in het kader van de verbreding van deze snelweg en de ontsluiting van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Groote Haar in buurgemeente Gorinchem. Om de Vlietskade hieraan te koppelen zou snel handelen noodzakelijk zijn.

‘De planning is dat de nieuwe aansluiting in 2026 gereed is voor gebruik’, meldde het college in een raadsinformatiebrief. ‘De eerste werkzaamheden worden al uitgevoerd: het aanbrengen van een zandpakket voor het nieuwe wegenlichaam.’

De nieuwe aansluiting van de A27 op Groote Haar is echter puur bedoeld voor verkeer van en naar dit bedrijventerrein. ‘Dit om te voorkomen dat sluipverkeer het onderliggend wegennet gebruikt en daardoor extra problemen ontstaan. Hierover zijn in het verleden met Rijkswaterstaat en de gemeente Gorinchem bestuurlijke afspraken gemaakt.’

Het aansluiten van de Vlietskade hierop zal volgens het college leiden tot ongewenst sluipverkeer. ‘Bovendien is aanleg niet mogelijk vanwege de gemaakte bestuurlijke afspraken hieromtrent.’