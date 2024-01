Waterschap: Maatregelen wateroverlast niet meer nodig, dagelijkse dijkinspecties blijven nodig

ma 8 jan 2024, 16:33

Nieuws 181 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Langzaamaan gaat Waterschap Rivierenland met de hoogwater maatregelen terug naar ‘normaal’.

Drijvend gemaal De Pannerling hoeft niet meer mee te draaien bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam. De extra pompen bij Geldermalsen zijn ook niet meer nodig. En het waterpeil in de polders staat vrijwel overal weer op het normale winterpeil.

Scheepvaart

Nu het waterpeil gezakt is, is er weer scheepvaartverkeer mogelijk op het Merwedekanaal. Ook wordt er weer geschut bij Vianen en Gorinchem.

In de loop van de maandagmiddag gaan de Arkelse Damsluis en de Asperense sluis in de Linge weer open. Dan is er ook weer scheepvaart mogelijk op de Linge.

Dijkinspecties

Een hoogwatergolf passeert nog steeds deze regio op de grote rivieren. “We zien nieuwe wellen ontstaan. Daar nemen we maatregelen. En we blijven dagelijks dijkinspecties uitvoeren”, meldt het waterschap.