Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk zoekt projectleden voor oratorium Schepping

41 minuten geleden

Nieuws 145 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo start vanaf woensdag 7 februari een nieuw zangproject en wil graag meer zangers de gelegenheid geven om met hen oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout te zingen.

Dit oratorium begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…” De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst.

Vooral mannen (tenoren en bassen), sopranen en alten zijn welkom. Een goede zangstem is uiteraard niet verkeerd, maar deze hoeft niet geschoold te zijn om met Musica Pro Deo te kunnen zingen. “Wij zijn geen professionals, het sociale aspect is minstens zo belangrijk”, aldus het koor.

Projectlidmaatschap loopt van 7 februari tot en met 29 mei en na de zomervakantie van 28 augustus tot en met 28 september en deelname aan het concert op 12 oktober.

Voor deelname aan dit project vraagt het koor 35 euro ten bate van de onkosten. De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 20.0 tot 21.50 uur in de kantine van P. van Leeuwen aan de Energieweg 1 in Meerkerk. Koffie/thee staat klaar om 19:30 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.musicaprodeo.nl.