Met computervragen naar de bibliotheek in Giessenburg

ma 8 jan 2024, 12:05

GIESSENBURG • In de Dorpskamer van Giessenburg kan men op woensdag 17 januari van 14.30 tot 16.00 uur kennismaken met de gratis computercursus Klik & Tik van de Bibliotheek AanZet.

Belangstellenden kunnen een proefles volgen om te kijken of deze cursus iets voor hen is. Ook kan men bij het inloopspreekuur terecht met vragen over het gebruik van de laptop, tablet of smartphone. Het kan daarbij gaan om internetbankieren, inloggen met DigiD, een reis plannen of belastingaangifte doen. Koffie en thee staan klaar.