5 redenen om over te stappen op ledverlichting

zo 7 jan 2024, 07:16

Heb je nog steeds gloeilampen of halogeenlampen in huis? Dan is het om verschillende redenen slim om over te stappen op ledverlichting. Ledlampen zijn in de laatste jaren enorm populair geworden en dat is natuurlijk niet zonder reden.

Waarom je zou moeten overstappen op ledlampen? Wij sommen hieronder de belangrijkste redenen voor je op!

Je bespaart veel meer energie

Een van de grootste redenen om over te stappen naar ledlampen, is dat je veel meer energie kunt besparen. In vergelijking met traditionele gloeilampen en halogeenlampen, zijn ledlampen namelijk veel energiezuiniger.

Een ledlamp verbruikt zo’n 85% minder energie dan een halogeenlamp en zelfs 90% minder energie dan een traditionele gloeilamp. Dat is een wereld van verschil. Des te slimmer is het om te kiezen voor ledlampen in plaats van halogeen- of gloeilampen. Doordat ledverlichting energiezuinig is, profiteer je van een lagere energierekening.

Je profiteert van een lange levensduur

Wat ook een belangrijke reden is om over te stappen op ledlampen, is dat je hiermee profiteert van een lange levensduur. Zeker in vergelijking met halogeenlampen en gloeilampen, is dit een groot verschil. Een ledlamp gaat minstens 30 keer zo lang mee als een gemiddelde gloeilamp. Reken bij een ledlamp op zo’n 35.000 branduren.

Gloeilampen gaan gemiddeld slechts 1000 branduren mee en halogeenlampen 3500 branduren. Dat je met ledverlichting geniet van een lange levensduur, betekent dat je de lampen niet snel hoeft te vervangen.

Beter voor het milieu

Een ander groot voordeel van ledverlichting, is dat het beter is voor het milieu. Dat komt omdat het energiezuinig is en een lange levensduur heeft. Daarnaast bevat ledverlichting geen schadelijke stoffen voor het milieu. Stap je over op ledlampen, dan maak je dus ook een duurzame keuze.

Veel soorten te koop

Nog een reden om over te stappen op ledlampen, is dat ze in veel verschillende soorten te koop zijn. Er zijn tal van modellen beschikbaar, waardoor je de mogelijkheid hebt om te kiezen voor een lamp die bij je wensen past. Van koel licht of warm licht tot dimbare modellen, je hebt eindeloos mogelijkheden. Zo heb je de kans om altijd de perfecte sfeer te creëren.

Directe verlichting

Tenslotte is het een groot voordeel dat je met ledlampen geniet van directe verlichting. Dat betekent dat je niet hoeft te wachten tot de lamp op volle sterkte is, wat bij een gloeilamp wel het geval is. Bovendien schittert ledverlichting niet en heb je ook niet te maken met een opwarmtijd. Als je meteen licht nodig hebt in huis, is ledverlichting dus ideaal.