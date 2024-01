Nieuwe kliniek voor patiënten met ernstig overgewicht in de Drechtsteden

DORDRECHT • Dordrecht heeft vanaf januari een nieuw gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met ernstig overgewicht. Het centrum is geopend door de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en werkt nauw samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Het ziekenhuis blijft net als voorheen de maagverkleinende operaties uitvoeren. De intensieve begeleiding in het voor- en natraject neemt de NOK helemaal van het ziekenhuis over, vanzelfsprekend na toestemming van de patiënt.

Dr. Bas Lamme, chirurg in het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Obesitas is een groeiend maatschappelijk probleem en heeft een enorme impact op het leven van patiënten. Zij krijgen te maken met allerlei fysieke ongemakken en in veel gevallen met onder andere diabetes en psychische problemen. Afvallen is noodzakelijk, maar dat lukt deze patiënten niet zelfstandig. Een maagverkleining is dan nog de enige optie. Gebleken is dat een ingreep alleen niet genoeg is, omdat patiënten in oude patronen kunnen vervallen waardoor opnieuw overgewicht kan ontstaan. Door samen te werken met de Nederlandse Obesitas Kliniek bieden we onze patiënten nu een bewezen programma voor leefstijlverandering.”

De chirurgen van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat hun patiënten gebaat zijn bij de nieuwe samenwerking. Lamme: “De NOK is de grootste, meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek in het land op het gebied van obesitas. Patiënten krijgen van de NOK en van het ziekenhuis de beste zorg, op het gebied waar de beide partners het beste in zijn. Als het nodig is, weten wij elkaar snel te vinden voor overleg over de behandeling.” Het ziekenhuis en de NOK vragen huisartsen in de regio om patiënten met ernstig overgewicht voortaan direct naar de NOK te verwijzen.

Met de opening van het nieuwe centrum aan de Laan der Verenigde Naties 325 kunnen in de toekomst nog meer patiënten met zeer ernstig overgewicht uit Dordrecht en omgeving worden geholpen. De verwachting is dat in 2024 rond de 200 patiënten behandeld kunnen worden. De behandeling bestaat uit een screening, een operatie en een uitgebreid voor- en natraject. De intensieve begeleiding richt zich op een verandering van leefstijl waardoor de kans op blijvend gewichtsverlies aanzienlijk groter wordt. Gezondheidsklachten verminderen of verdwijnen en de kwaliteit van leven neemt toe.

Morbide obesitas is een groeiend maatschappelijk probleem. Volgens cijfers van het CBS hadden 48,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. 13,9% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft obesitas.