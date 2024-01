Beatrixziekenhuis organiseert verwendag voor (ex-)kankerpatiënten

GORINCHEM • Op 4 februari 2024 is het Wereldkankerdag. Daarom zet het Beatrixziekenhuis op zaterdag 3 februari al haar (ex-)kankerpatiënten in het zonnetje door een verwendag te organiseren. Want naast medische zorg zijn aandacht, ontspanning en lotgenotencontact ook enorm belangrijk. Deelname is gratis.

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waar de helft van de mensen in Nederland op een zeker moment mee te maken krijgt. Rond Wereldkankerdag zetten allerlei zorgorganisaties door het hele land hun deuren open voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een rondleiding, een lezing of verwennerij.

Even geen patiënt

Deelnemers kunnen in het Beatrixziekenhuis kiezen uit allerlei ontspannende behandelingen. Denk aan een manicure, een pedicure of een massage. Ze kunnen ook deelnemen aan een creatieve workshop, aromatherapie of genieten van livemuziek.

Vorig jaar was de verwendag een groot succes. Deelnemers van vorig jaar zijn positief en melden zich dit jaar ook weer aan. ‘Er zijn veel hele leuke en interessante behandelingen. Fijn dat dit georganiseerd wordt in zo’n toch zware periode,’ vertelt een patiënt.

Goed gesprek

Er is daarnaast ruimte voor deelnemers om in alle rust te praten met zorgverleners. Ziek zijn roept vaak veel vragen op. Waarom overkomt mij dit? Wat betekent mijn ziekte voor mijn dierbaren? Heb ik nog een toekomst? De aanwezige zorgverleners staan voor iedereen klaar om deze vragen en zorgen te bespreken tijdens een goed gesprek.

Voedingsadviezen

Voeding speelt ook een grote rol tijdens de verwendag. Chemokuren, bestraling en medicatie leiden namelijk regelmatig tot een gebrek aan eetlust. Het grootste probleem is dat de smaak aangetast wordt. Terwijl goed eten juist zo ontzettend belangrijk is rondom de behandeling. De koks van het Beatrixziekenhuis gaan daarom graag met patiënten in gesprek om hier informatie over te geven. Ook zullen ze deze dag de lunch verzorgen.

Patiënten kunnen zich aanmelden tot maandag 22 januari. Dit kan door te mailen naar oncologiebz@rivas.nl onder vermelding van naam, geboortedatum en telefoonnummer, zodat het ziekenhuis de patiënt kan bereiken.