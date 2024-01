Nieuwe exposities door leden van de vereniging Goed Gezien - Goed Bekeken

ma 8 jan 2024, 08:59

REGIO • De komende weken zijn er op diverse locaties in de Alblasserwaard exposities ingericht door leden van amateur kunstvereniging Goed Gezien - Goed Bekeken.

Vanaf maandag 8 januari is het werk van Piet Boogaard (Nieuw-Lekkerland) te zien in ‘t Waellant, Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken. Piet schildert vrij en intuïtief in acrylverf.

In Molen de Liefde, Nieuw Veer 42 Streefkerk, is vanaf 6 januari werk te zien van André van den Heuvel uit Hardinxveld-Giessendam (schilderijen in olieverf), het echtpaar Maja en Dirk de Bruin uit Sliedrecht (aquarellen van Maja en beelden van Dirk) en Cobi de Booij uit Groot-Ammers (vogeltjes van naaldvilt). Molen de Liefde is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Frans Etman uit Streefkerk exposeert vanaf 15 januari in De Strevenaer te Streefkerk. Frans tekent sinds zijn pensionering en schildert inmiddels ook met acrylverf. Wie de tentoonstelling wil bezoeken, kan contact opnemen met Sonja IJsbrandy via 06-28066286.

Teus de Groot uit Dordrecht exposeert vanaf 10 januari zijn foto’s in Woon- en Zorgcentrum Graafzicht, Burgemeester Dekkingstraat 1 in Bleskensgraaf. Graafzicht is dagelijks te bezoeken.

Janneke Booister en Jos van der Linden (beiden uit Papendrecht) exposeren samen vanaf 6 januari in Denksportcentrum Papendrecht, Van de Palmstraat 12 te Papendrecht. Janneke exposeert aquarellen en Jos toont objecten en penseel-/pentekeningen.