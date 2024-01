Oliebollenverkoop in Wijngaarden brengt 2850 euro op

ma 8 jan 2024, 08:47

Nieuws 266 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJNGAARDEN • De jaarlijkse oliebollenactie in Wijngaarden, die op vrijdag 29 december gehouden werd, heeft 2850 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk in Wijngaarden.

Door de medewerkers van het Rommelmarktcomité zijn ruim 4500 oliebollen en 1200 appelbeignets gebakken.